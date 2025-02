video suggerito

Leo Valli, voce di Topo Gigio a Sanremo: "Canterò io in diretta con Lucio Corsi. Ha le carte in regola per vincere" Topo Gigio sarà al Festival di Sanremo 2025 e duetterà con Lucio Corsi nella serata di venerdì 14 febbraio. È la prima volta nella storia della kermesse che un artista sceglie di cantare con un pupazzo. "Il pubblico sentirà la mia voce", ha spiegato a Fanpage.it Leo Valli, attore, dal 2010 voce ufficiale del noto personaggio. Ecco come funzionerà l'esibizione (già entrata nella storia) e alcune curiosità.

A cura di Elisabetta Murina

Topo Gigio al Festival di Sanremo 2025. Nella serata dei duetti di venerdì 14 febbraio, il celebre personaggio salirà sul palco dell'Ariston per cantare con Lucio Corsi sulle note di Nel blu dipinto di Blu di Domenico Modugno. È la prima volta nella storia della kermesse che un pupazzo duetta con un essere umano. Ma chi canterà sul palco? E come funzionerà l'esibizione? Fanpage.it ha raggiunto Leo Valli, attore e imitatore, voce ufficiale di Topo Gigio dal 2010, per rispondere a tutte le curiosità: dalla preparazione della voce alla reazione del pubblico, passando per il rapporto con il cantante in gara, l'immancabile tormentone ‘strapazzami di coccole' e la reazione del conduttore Carlo Conti.

Da 15 anni sei la voce ufficiale di Topo Gigio. Come è entrato nella tua vita?

Topo Gigio è entrato nella mia vita grazie a un amico, un autore che si chiamava Massimo Dorati. Io sono nato artisticamente come imitatore, in quegli anni lavoravo per Mediaset e lui mi chiamò chiedendomi se ero capace di fare la voce di Topo Gigio. La mia risposta fu: "No, non l'ho mai fatto, non saprei proprio". Mi disse: "Vabbè, non mi interessa. Domani hai un appuntamento per il casting".

E come andò?

Mi presentai a Milano in questo bellissimo ufficio, sede della Topo Gigio Srl e incontrai Maria Perego, creatrice e ideatrice del personaggio. Con lei c'era anche Alessandro Rossi, suo erede, che ancora oggi porta avanti la storia del personaggio. In realtà il mio non fu neanche un vero e proprio provino, non mi fecero fare nulla di operativo. Lei mi chiese se fossi in grado di fare la voce di Topo Gigio e io fui onesto, ribadii di non averlo mai fatto ma di poterci provare con un po' di tempo a disposizione. "Prenditi tutto il tempo che vuoi", mi rispose. E così mi misi all'opera grazie a una vocal coach e iniziai effettivamente nel 2010.

Lo conoscevi il personaggio?

Assolutamente sì, era impossibile non averlo mai visto, soprattutto per una persona della mia generazione. Si può dire che io sia nato con Topo Gigio (ride, ndr). Ormai a casa lo sanno tutti che sono la sua voce, anche i miei tre figli. Ora sono grandi, ma mi hanno seguito in ogni passo in questa avventura.

Se oggi ti chiedono che lavoro fai, cosa rispondi?

L'attore. Sono nato artisticamente nel 1988 con il Raffaella Carrà Show come imitatore, poi negli anni ho preso parte a numerosi programmi tv e sitcom come Casa Vianello, State Boni, Il Quizzone.

Lucio Corsi e Topo Gigio duetteranno insieme nella serata dei duetti al Festival di Sanremo 2025

Come ti stai preparando per il duetto con Lucio Corsi?

Stiamo continuando a fare prove su prove dell'esibizione. Sarà sicuramente un momento di grande emozione, ma ci siamo preparati al meglio. La prima volta l'ho incontrato nella casa discografica che lo segue a Milano e ho subito capito che è un ragazzo veramente in gamba, sa il fatto suo ma allo stesso tempo non è un arrogante. Ha tutte le carte in regola per vincere.

È stato lui a pensare a Topo Gigio per Sanremo?

Sì, è stato il suo entourage a contattare la Topo Gigio srl, poi noi ci siamo visti di persona.

La voce che il pubblico sentirà durante la serata sarà la tua?

Sarò io a cantare in diretta con l'orchestra, la voce che sentirà il pubblico sarà la mia. Starò dietro le quinte, mentre Lucio Corsi e Topo Gigio saranno sul palco.

Chi si occuperà di lui operativamente?

Topo Gigio sarà animato da tre persone e si troverà all'interno di un teatrino allestito per l'occasione sul palco dell'Ariston. Canterà da lì, altro non posso spoilerare.

Sentiremo anche i suoi tormentoni come ‘strapazzami di coccole' o avrà un mood diverso visto il contesto del Festival di Sanremo?

Topo Gigio sarà lì per cantare Nel Blu dipinto di Blu di Domenico Modugno. Sarà nella sua versione ‘classica' e se chiamato in causa risponderà per le rime alle domande di Carlo Conti. In più la canzone ha anche un legame emozionale con il personaggio perché lo stesso Modugno è stato la sua voce nel 1959. È la prima volta nella storia che un pupazzo canta con un essere umano.

E proprio per questo c'è stato tanto stupore di fronte alla notizia ma anche diverse critiche. Te le aspettavi?

Chi conosce Topo Gigio sa che ha cresciuto generazioni e generazioni di persone, dai nonni ai figli. Penso che sia amatissimo dal pubblico e il suo essere sul palco di Sanremo vada vissuto anche con un po' di leggerezza. Le critiche ci sono, ma va bene così, le accettiamo.

“Topo Gigio mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento”, ha scritto Lucio Corsi. Sei d'accordo?

Assolutamente, è un bel messaggio. Scegliere di andare per la propria strada tagliando i fili, cioè creare la propria carriera senza dover dire grazie a nessuno, è la cosa migliore. Io tutto quello che ho imparato, come il rispetto, l'ho portato nel personaggio di Topo Gigio. È un'anima buona, un furbetto e un giocherellone, il lato più bello della semplicità e dell'amore, che oggi è sempre più difficile da trovare nelle persone.

Carlo Conti come ha reagito?

Nell'ultimo anno ho già lavorato due volte insieme a Carlo Conti, la prima nel programma Cento e poi allo Zecchino d'oro, dove lui era direttore artistico. In quell'occasione Topo Gigio gli chiese se potesse partecipare a Sanremo e lui rispose: "Sei fatto per il Festival dello Zecchino, non ti posso portare". Quando poi ci siamo ritrovati negli scorsi giorni, mi ha fatto i complimenti ed era molto contento della scelta di Lucio Corsi. "Hai visto che sei riuscito ad arrivare a Sanremo", mi ha detto.

Grazie a Topo Gigio, Lucio Corsi è uno degli artisti più richiesti al FantaSanremo quest'anno. Tu hai creato la tua squadra?

Ho saputo del boom di iscrizioni, ma io non so niente delle regole. Sono un boomer e non saprei neanche da che parte iniziare a fare una squadra (ride, ndr).