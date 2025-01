Martina Maggiore condivide vecchie foto con Cremonini, poi l’annuncio criptico: “Manca un mese”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Martina Maggiore torna a condividere delle vecchie foto con Cesare Cremonini. Se Instagram è e deve essere anche un album dei ricordi delle persone, quando i ricordi sono specifici e la visibilità è tanta, è lecito che nascano supposizioni e suggestioni. Così i frammenti di ricordi che l'ex compagna del cantante ha condiviso sul suo account a quasi 5 anni esatti dalle foto del 2020 insieme al cantante, hanno subito catturato l'attenzione dei suoi follower. Se ci si aggiunge la didascalia con cui gli scatti vengono accompagnati, ovvero una specie di countdown per il prossimo 24 febbraio in attesa di non si sa che cosa, il gioco dell'hype è fatto. Tra chi pensa che si tratti di semplici ricordi senza alcun fine, a chi ipotizza l'uscita di un libro e quindi l'operazione fatta per catturare l'attenzione, fino all'ipotesi di un ritorno di fiamma tra i due, il materiale per del gossip in purezza c'è.

Cesare Cremonini e la canzone per una sua ex

D'altronde la cosa farebbe il paio con l'attuale situazione sentimentale di Cesare Cremonini, che solo pochi mesi ha messo fine alla sua relazione con Giorgia Cardinaletti e in questo momento non è più impegnato. A questo si aggiunge l'ipotesi, da molti caldeggiata, che nell'ultimo album di Cremonini ci sia una canzone, Ora che non ho più te, esplicitamente dedicata a Martina Maggiore. A parlarne, senza però menzionare esplicitamente il nome di Maggiore, era stato proprio lo stesso cantante, che a tal proposito ha svelato: “Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me“.

I ricordi di Martina Maggiore

Non è la prima volta che Martina Maggiore condivide foto del passato con Cremonini, era accaduto anche a inizio 2024 e un ricordo non è vietato. In passato, d'altronde, era stata lei a esprimere il suo disappunto per le continue associazioni a Cremonini, nonostante la chiusura della loro relazione. Tuttavia è quasi inevitabile che una pubblicazione di questo tipo, evocativa di momenti del passato che hanno avuto una tale risonanza, accostata a un annuncio criptico, possa accendere l'interesse delle persone che per tanto tempo hanno seguito la coppia. Anzi, forse l'obiettivo è proprio quello.