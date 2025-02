“Ma l’immagine dietro di te è il viso di Fedez?”, la risposta di Chiara Ferragni nei commenti all’ultimo post

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

L'ultimo post di Chiara Ferragni ha suscitato la curiosità di alcuni followers dell'imprenditrice digitale, pensando che la frase a corredo della foto pubblicata, potesse essere rivolta a Fedez, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Durante la kermesse, non c'è stato nessun riferimento al rapper da parte dell'influencer che, infatti, ha prontamente smentito le ipotesi comparse sotto al post, prima di cancellare i commenti.

Il post di Chiara Ferragni non è riferito a Fedez

"Due persone vulnerabili trovano sempre il modo di connettersi" scrive Chiara Ferragni nella caption dell'ultimo post pubblicato su Instagram, che la ritrae con un quadro alle spalle. Ed è proprio guardando a quel quadro che un utente ha voluto ironizzare scrivendo: "Mi drogo io o le foto dietro, socchiudendo gli occhi fino quasi a chiuderli, formano il viso di Fedez?" e l'influencer ha prontamente risposto scrivendo ridendo e aggiungendo un secco "no". Insomma, per chi abbia voluto vedere un riferimento all'ex marito, in realtà non c'è nulla di vero e anche la frase, probabilmente, si riferisce a qualcosa che Ferragni sta vivendo nel suo privato o una riflessione maturata a seguito delle sue esperienze e che ha voluto condividere. Dopo questo scambio, però, tutti i commenti sono stati cancellati o oscurati.

Il silenzio di Chiara Ferragni durante Sanremo 2025

D'altra parte, anche nei giorni di Sanremo l'influencer ha preferito restare in silenzio e non farsi travolgere da ulteriori polemiche, nate dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona in merito al matrimonio dei Ferragnez. Sulla questione, Ferragni è intervenuta solo una volta, sebbene si sia parlato anche di suoi possibili tradimenti, ma lei ha voluto chiarire alcuni punti della vicenda che l'ha vista -suo malgrado- protagonista: "Volevo starne fuori il più possibile, ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro". D'altro canto, anche Fedez ha parlato da Sanremo, sottolineando che la sua cover Bella Stronza, non fosse dedicata alla ex moglie.