Martina Maggiore pubblica le foto con l’ex Cesare Cremonini: “Anni pieni d’amore, è stato un film”

A cura di Gaia Martino

Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, nelle ultime ore ha condiviso numerose stories che ripercorrono gli ultimi suoi anni. Tra le foto rese pubbliche molte sono insieme al cantante, attualmente impegnato con la giornalista Giorgia Cardinaletti. "Gli anni più importanti della mia vita, è stato un film" ha scritto la giovane originaria di Rimini. La loro rottura risale a circa un anno fa, quando lei ne spiegò i motivi.

Perché Martina Maggiore ha condiviso le foto con Cesare Cremoni

Martina Maggiore questa mattina ha voluto ripercorrere con alcune foto i suoi ultimi anni. Ha condiviso tra le stories numerose foto che la ritraggono insieme ad amici, in vacanza e in compagnia di Cesare Cremonini con il quale ha avuto una storia per due anni. A lei il cantante dedicò la canzone ‘Giovane stupida'. La mossa social ha incuriosito i fan della ex coppia considerando che lui oggi fa coppia con Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto del Tg1. Alla fine della sequenza di foto, Martina Maggiore ha spiegato: "È stato un film. Gli anni più importanti e incisivi della mia vita. Anni pieni di amore, di felicità, di dolore e infine di rinascita. Grazie a tutte le persone che ne hanno fatto parte".

I motivi della rottura un anno fa

Dopo voci insistenti che parlavano di rottura e l'allusione di lei ad un tradimento, Martina Maggiore lo scorso 28 gennaio 2023 spiegò i motivi della separazione dal cantante. "Abbiamo deciso di non sentirci più. Per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto" scrisse su Instagram. "Ho fatto una scelta di onestà con me stesso e non mi basta più accontentarmi" aveva chiarito lui poco prima in un'intervista al Corriere della Sera. Dallo scorso aprile si parla della nuova relazione del cantante con Giorgia Cardinaletti, confermata poi dalle foto scattate dai paparazzi.