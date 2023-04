Chi è Giorgia Cardinaletti, la giornalista Rai che sarebbe fidanzata con Cesare Cremonini Giorgia Cardinaletti ha 36 anni ed è originaria delle Marche. È uno dei volti di punta del Tg 1 di Monica Maggioni, presenza fissa nelle edizioni delle 20 del giornale. Da qualche tempo è sotto ai riflettori per una presunta storia d’amore con Cesare Cremonini, sulla quale nessuno dei due si è ancora sbilanciato.

A cura di Giulia Turco

Giornalista e volto di punta dei telegiornali di Rai 1, Giorgia Cardinaletti è finita di recente sotto ai riflettori del gossip, per via di una presunta storia d’amore con Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Martina Maggiore, 18 anni più giovane di lui, ma la coppia per il momento preferirebbe non uscire allo scoperto. Nessuno dei due ha infatti, finita, smentito o confermato il gossip.

Chi è Giorgia Cardinaletti, carriera e vita privata

Giorgia Cardinaletti ha 36 anni ed è originaria di Fabriano, nelle Marche. È uno dei volti sui quali il Tg 1 di Monica Maggioni ha investito di più nell’ultimo anno, tanto da promuoverla come presenza fissa nelle edizioni delle 20 del giornale. Studia al liceo classico e frequenta l’Università di Lettere di Perugia. Il padre ha un negozio di dischi, mentre la madre è una biologa. Più vicini alle sue inclinazioni i due fratelli: Michelangelo ha studiato scienze letterarie, Raffaello vive in Canada e lavora nel settore digital.

Dopo aver frequentato la Scuola di Giornalismo di Perugia, nel 2012 si iscrive all’albo e inizia la sua gavetta a RaiNews 24 come inviata. Condurrà un programma dedicato alla Formula 1, Pole Position, per poi passare a Domenica Sportiva. Nel 2019 approda al Tg 1, per il quale il Festival di Sanremo. Nel 2020 conduce Uno Mattina Estate con Alessandro Baracchini. Da giugno 2022 conduce il Tg delle 20, insieme ai volti storici del giornale. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Giorgia Cardinaletti si dice avesse una storia d’amore con l’autore televisivo e giornalista Francesco Caldarola, nonostante la presunta coppia non ne abbia mai parlato apertamente.

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini insieme sui social

Sempre più insistenti, invece, sono le voci di una relazione tra la giornalista e Cesare Cremonini. Ad inizio aprile Fanpage.it ha ricevuto diverse segnalazioni che confermerebbero un flirt. Un’ipotesi avvallata successivamente anche dalla rivista Chi, che troverebbe conferma nelle diverse testimonianze social in comune tra i8 due. Risale allo scorso settembre infatti uno scatto in cui la complicità e l’affetto sono palpabili, subito dopo l’intervista di Cremonini nello studio del TG1. Poche settimane dopo la giornalista gli dedicava una foto tenerissima su Instagram, con la caption: “Share the love”.