Martina Maggiore dopo Cesare Cremonini: “Lo amerò per sempre, ma mi ha ferita troppo” Martina Maggiore tona a parlare della fine dell’amore con Cesare Cremonini. “Per me rimarrà sempre una persona importante, ma abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so nemmeno dove sia”, ha spiegato la ragazza, 18 anni più giovane del cantante, rispondendo sui social.

A cura di Giulia Turco

La storia d’amore tra Cesare Cremonini e la sua ex fidanzata Martina Maggiore è finita da tempo. È a lei che aveva dedicato la canzone ‘Giovane e stupida‘, ma a quanto pare il cantante avrebbe deciso di prendere una strada diversa da una vita di coppia. Dallo scorso giugno infatti, dopo due anni di relazione, i due hanno chiuso del tutto i rapporti. È tornata a parlarne la ragazza, 18 anni più giovane del cantante, rispondendo alla curiosità di alcuni fan sui social e spiegando che la ferita per quella delusione è ancora aperta.

Martina Maggiore spiega in che rapporti è oggi con Cesare

“Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia”, ha spiegato Martina. Ad agosto, circa due mesi dopo l’annuncio della rottura, la ragazza aveva fatto allusione ad una serie di tradimenti. Una brutta ferita che oggi è ancora troppo presto per pensare di cancellare. “Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre”, ha continuato sui social. “È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto”. Infine, la ragazza augura che il suo ex fidanzato sia felice e che anche lei possa ritrovare la serenità persa.

I presunti tradimenti e la fine della loro storia

Non a caso qualche tempo prima Martina aveva fatto allusione a presunti tradimenti che sarebbero arrivati in maniera inaspettata da parte del cantante. “Le corsa sono come le scarpe: tutti nella vita ne abbiamo avuto almeno un paio”, aveva ironizzato. Cremonini, in un’intervista al Corriere della Sera a settembre, sembrava aver ammesso di aver preso lui stesso la decisione di chiudere il capitolo Martina, dopo aver fatto i conti con i suoi sentimenti: “Ho fatto una scelta di onestà con me stesso e non mi basta più accontentarmi”.