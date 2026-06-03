Iacchetti a Bianca Berlinguer: “Giustifichi la mia frase contro il Governo, su Rete4 non puoi essere d’accordo con me”

Botta e risposta tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer durante la puntata di È sempre cartabianca in onda il 2 giugno. L’ospite contesta alla giornalista di essere troppo democratica e conducendo un programma su Rete4 non potrebbe appoggiare le sue idee contro l’attuale Governo.

Durante la puntata di È sempre Cartabianca, in onda martedì 2 giugno su Rete4, è stato ospite Enzo Iacchetti, che ha avuto un botta e risposta con Bianca Berlinguer in relazione ad alcune affermazioni fatte durante il suo intervento in serata. Secondo il presentatore, la giornalista avrebbe adottato un comportamento troppo democratico nei confronti delle su critiche al governo attuale, perché conduttrice di un programma che fa capo a un'emittente legata alla maggioranza.

Iacchetti critico con l'attuale Governo

Nel celebrare gli 80 anni dal referendum che ha traghettato l'Italia verso la Repubblica, sono state mostrate delle immagini di quel 2 giugno 1946, momenti storici, che hanno segnato la storia di un Paese e che emozionano. Tanto che Enzo Iacchetti commenta in questi termini quei filmati: "Sono immagini contrarie a quello che si è visto recentemente. È inutile che si parli di democrazia o di un altro tipo di democrazia. La maggioranza di questo governo ha già dimostrato simpatie per un regime poco democratico per cui io resto dell'idea che dovrebbero avere vergogna". Berlinguer chiede al suo ospite a quale regime si stesse riferendo e lui risponde: "Quello di adesso, santo cielo. Stanno cercando di togliere gli articoli dalla Costituzione in ogni modo, e speriamo che non riescano a farlo, perché se no non c'è una democrazia".

Il botta e risposta tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer

La giornalista, quindi, ricorda a Iacchetti che si cono stati anche altri governi che hanno cercato di mettere mano alla Costituzione, senza però ottenere l'approvazione dei cittadini chiamati proprio ad esprimere il loro parere tramite referendum. Iacchetti, però, si sofferma su un altro punto, ovvero l'assenza della maggioranza durante un giorno importante, in ricordo di Matteotti:

L'aula deserta per la commemorazione di Matteotti è stato uno degli atti più sconsiderati di un Governo, perché è come essere complici di chi lo ha ammazzato e chi lo ha ammazzato lo sappiamo benissimo, non è che si può negare. Bianca, almeno tu, cerca di capirmi. Io dico complici. Ce ne fosse stato uno che avesse fatto una dichiarazione. Non c'è un senso critico nella maggioranza, nessuno ammette un errore, mai.

La padrona di casa, quindi, interviene dicendo: "Mi sembra una frase un po' troppo. Tu gli dai un significato molto connotato, io penso che sia stata un po' la scelta di disinteresse". Iacchetti, quindi, tra il divertito e l'infastidito da questa affermazione ribatte: "Tu sei troppo democratica, stai conducendo un programma su Rete4, ed è logico e consequenziale che tu non possa essere completamente rapporto con me". Bianca Berlinguer, però, non sembra accettare di buon grado questo appunto:

Questa non la capisco, me la devi spiegare, perché io conduco qui e dico tutto quello che penso. Non è che mi costringo ad avere un pensiero diverso perché conduco su Rete 4. Che io sia su Rai3 o su Rete4 dico sempre quello che penso, come lo fai tu.

Iacchetti, quindi, prova a spiegare il motivo della sua affermazione: "Perché hai dovuto giustificare una mia frase, perché la giustifichi, lasciala andare".