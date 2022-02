Chi è Martina Maggiore, fidanzata di Cesare Cremonini: a lei dedicata la canzone ‘Giovane Stupida’ La vita privata di Cesare Cremonini, dalla storia con Malika Ayane a Martina Maggiore, l’attuale fidanzata più giovane di lui di 17 anni. A lei l’artista ha dedicato il brano Giovane Stupida.

A cura di Gaia Martino

Il super ospite del Festival di Sanremo 2022 è Cesare Cremonini. Il celebre cantautore ex frontman del gruppo musicale Lunapop per la prima volta nella sua carrierà si esibirà sul Palco Dell'Ariston. È sempre stato riservato riguardo il suo privato ma in passato ha riempito le pagine di gossip per via della sua storia d'amore con Malika Ayane nata nel 2009, una relazione segnata da alti e bassi durata appena un anno. Entrambi dopo la rottura hanno voltato pagina e da circa tre anni Cremonini è felice al fianco della sua Martina Maggiore alla quale ha dedicato la canzone Giovane stupida.

Chi è Martina Maggiore, la fidanzata di Cesare Cremonini ha 19 anni in meno di lui

La fidanzata di Cesare Cremonini, originaria di Rimini, ha 25 anni, compiuti l'11 settembre 2022, vive a Bologna e secondo quanto svela sul suo profilo Facebook, lavora all'Aquafan di Riccione. A lei l'artista ha dedicato la canzone Giovane Stupida: nel videoclip del brano i due protagonisti sono proprio il cantautore e la fidanzata che impersonano se stessi, una coppia che si ama nonostante la differenza d'età. Lui stesso spiegò il significato del testo che ha lo scopo di capovolgere gli stereotipi e spiegare che l'amore rende positivo ciò che può sembrare a prima vista sbagliato: "Il testo è un omaggio e uno sguardo divertito alle differenze che emergono quando due persone di generazioni diverse si incontrano come opposti ma alla fine non sanno fare a meno l’uno dell’altra".

Martina Maggiore, il cui profilo Instagram è privato, si tiene lontana dalle luci dei riflettori e poche sono le foto di coppia presenti sui social. A novembre 2021 il settimanale Chi pizzicò la coppia in vacanza a Cortina.

La storia con l'ex Malika Ayane

Cesare Cremonini e Malika Ayane

Cesare Cremonini ha avuto una storia con Malika Ayane e la loro rottura, avvenuta nel 2010, fece chiacchierare molto. La cantante milanese, dopo la fine della loro storia, lo definì un ‘fidanzato bambino‘, affermazione alla quale il bolognese replicò con un tweet. A quanto pare Cremonini prese male la notizia del matrimonio della sua ex con Federico Brugia, dal quale si è separata nel 2016: "Quando è uscita la notizia del mio matrimonio ha reagito appunto come un bambino. Però siamo rimasti uniti: non molto tempo fa abbiamo cenato insieme ed è stato piacevole" raccontò Malika Ayane in un'intervista al settimanale Oggi.