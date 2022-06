“Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore si sono lasciati”, lei su Instagram parla di corna Il gossip delle ultime settimane parla di una presunta rottura tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore: sebbene nessuno dei due abbia ancora confermato o smentito l’indiscrezione, alcuni indizi potrebbero parlare al posto loro. Lei ha aggiunto una story su IG che parla di corna.

A cura di Gaia Martino

Un gossip mai confermato vedrebbe Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore ormai lontani. La "giovane e stupida" a cui ha dedicato la canzone non ha partecipato ai concerti dell'artista e non è neanche più tra i suoi follower di Instagram. Era stato Dagospia a lanciare l'indiscrezione della rottura dopo circa quattro anni insieme: "I due avrebbero irrimediabilmente detto la parola fine al loro legame" si leggeva. Seppur nessuno dei due abbia smentito o confermato, una story pubblicata su Instagram dalla giovane pochi minuti fa potrebbe dar credito alle voci circolate nelle ultime settimane.

Martina Margaret Maggiore rompe il silenzio con una story?

Martina Margaret Maggiore, al centro del gossip italiano per via della sua presunta rottura da Cesare Cremonini, ha pubblicato una IG story che potrebbe avvalorare le voci che circolano. Ha fotografato un muro raffigurante delle corna, poi il testo accompagnato da due emoticon: "Le corna sono come le scarpe, tutti nella vita ne hanno almeno un paio". Negli ultimi giorni sul web si parlava anche di un avvistamento che vedeva l'artista bolognese a cena con un'altra donna. Gli indizi potrebbero parlare chiaro ma nessuno dei due ha finora smentito o confermato i rumors sul loro conto.

La storia di Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore

Ad ottobre 2019 la prima foto di coppia sui social, poi la canzone "Giovane e stupida" dedicata a lei. Cesare Cremonini da sempre riservatissimo aveva deciso di raccontare della sua nuova storia d'amore con la 25enne di Riccione. Ha pubblicato diverse foto su Instagram con lei che l'ha seguito anche in una delle serate dell'ultima edizione di Sanremo dove ha ricoperto il ruolo di super ospite. Da poche settimane si rincorre la voce che i due si siano lasciati e seppur entrambi abbiano deciso di mantenere il silenzio, gli indizi riportati potrebbero parlare al posto loro.