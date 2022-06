Da Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello a Canalis e Cattelan, i VIP al concerto di Cremonini Ieri sera Cesare Cremonini ha conquistato il San Siro di Milano con il suo concerto: tra le 50mila persone presenti anche tanti VIP. Dagli amici dell’artista Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello a Elisabetta Canalis con Cattelan.

A cura di Gaia Martino

Un concerto epocale. Così ha definito Cesare Cremonini il suo evento andato in scena ieri al San Siro di Milano: "Non dimenticherò mai questa notte" ha scritto su Instagram. Oltre 50 mila persone hanno urlato il suo nome e cantato a squarciagola le sue canzoni per circa due ore e mezza. Tra queste c'erano anche tantissimi VIP, personaggi famosi nel mondo dello spettacolo e della musica come la coppia di amici dell'artista, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, ed anche Alessandro Cattelan, Elisabetta Canalis, Eros Ramazzotti.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi al concerto di Cesare Cremonini

Il caro amico di Cesare Cremonini, Valentino Rossi non poteva mancare all'evento ieri sera al San Siro. Ha partecipato al mega concerto insieme alla fidanzata Francesca Sofia Novello e dopo, al termine dello show, insieme hanno raggiunto l'artista in camerino per scattarsi una foto di gruppo. Cesare Cremonini e l'ex pilota di Moto GP sono legati da una profonda amicizia: a lui il cantante ha dedicato la canzone "46".

I VIP al concerto di San Siro

Anche Alessandro Cattelan, il celebre cantante Eros Ramazzotti, la giornalista Federica Masolin, la modella e attrice Greta Ferro e Elisabetta Canalis hanno preso parte all'evento. Hanno condiviso attraverso le loro Instagram story i momenti più belli nei quali hanno cantato a squarciagola e ballato a ritmo di musica. Il conduttore Alessandro Cattelan e la showgirl Elisabetta Canalis hanno seguito il concerto nella stessa zona del San Siro, lui era con le figlie Nina e Olivia mentre mamma Ludovica Sauer si trova a Noto. Proprio la moglie del presentatore ha condiviso questa tenera IG story:

Della fidanzata di Cremonini Martina Margaret Maggiore nessuna traccia

Intanto, sul profilo di Martina Margaret Maggiore riguardo il fidanzato Cesare Cremonini, impegnato nel suo tour negli stadi, tutto tace. Dagospia diversi giorni fa ha lanciato l'indiscrezione che li vedrebbe ormai separati – "Stanno vivendo un momento complesso e avrebbero irrimediabilmente detto la parola fine al loro legame" – e nonostante nessuno dei due abbia confermato o smentito l'indiscrezione, l'assenza della 25enne ai concerti e la mancanza di dediche social potrebbero risultare indizi chiari.