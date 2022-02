Alessandro Cattelan e la moglie Ludovica Sauer, Nina e Olivia sono le loro figlie Alessandro Cattelan ha sposato la modella Ludovica Sauer nel 2014: si sono conosciuti allo stadio durante una partita dell’Inter ed è stato un colpo di fulmine a farli innamorare. Sono i genitori di Nina e Olivia.

A cura di Gaia Martino

Alessandro Cattelan è uno degli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 in vista degli Eurovision 2022. Insieme a Mika e Laura Pausini il celebre conduttore sarà al timone dell'evento seguito in tutto il mondo. A guardarlo da casa la sua famiglia, composta dalla moglie Ludovica Sauer e le figlie Nina e Olivia.

Chi è Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan

La moglie di Alessandro Catttelan, sposata nell'aprile 2014, è una modella nata in Svizzera da papà tedesco e mamma brasiliana, cresciuta tra Locarno e Porto Alegre, in Brasile. Vive a Milano con il marito e le due figlie, Nina, nata nel 2012 e Olivia, dal 2016. È anche un'influencer: il suo profilo Instagram è seguito da oltre 196 mila utenti e con loro condivide scatti di sé e della sua vita.

Il conduttore, da marzo su Netflix con il docu-show Una semplice domanda, ha conosciuto la sua dolce metà durante una partita della sua squadra del cuore, l'Inter, allo stadio. "Sono passati alcuni mesi in cui cercavo la donna della mia vita. Ovviamente all’inizio non l’ho trovata, ma poi ho incontrato Ludovica" ha raccontato a Vanity Fair nel 2014.

Nina e Olivia, le figlie di Alessandro Cattelan

Nina e Olivia sono le figlie di Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer: la primogenita è arrivata nel 2012, la seconda nel 2016. Lo scorso ottobre i genitori delle due splendide bambine hanno regalato un viaggio a Disneyland alle piccole ed anche a loro stessi: "C’ho messo 40 anni a diventare quarantenne e 5 minuti a #Disneylandparis per tornare bambino! Che sballo!" ha commentato la gita il conduttore su Instagram a corredo di una dolcissima foto di famiglia.

Alessandro Cattelan con la moglie Ludovica Sauer e le figlie Nina e Olivia

La primogenita Nina ha dato lo spunto al papà per dar vita a Una Semplice Domanda, il docu show che sbarca a marzo su Netflix. La piccola chiese: "Papà, come si fa a essere felici?". Da lì, stando alle parole di Alessandro Cattelan, sarebbe nata l'idea del nuovo contenuto Netflix diviso in sei episodi. "Sai, essere felici… Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?”.