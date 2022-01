Laura Pausini e Alessandro Cattelan conduttori dell’Eurovision 2022, Mika da confermare I prossimi conduttori dell’Eurovision 2022 saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e con buone probabilità anche Mika. L’ufficialità arriverà durante il Festival di Sanremo.

A cura di Gaia Martino

L'annuncio del cast di conduzione ufficiale dell'Eurovision 2022 arriverà sul Palco dell'Ariston, durante il Festival di Sanremo 2022 ma l'Adnkronos regala un'anticipazione. L'evento andrà in scena il 10, 12 e 14 maggio al Pala Olimpico di Torino e tra meno di due settimane gli italiani scopriranno da chi saranno rappresentati. Alla conduzione, si legge, dovrebbero esserci Laura Pausini, Alessandro Cattelan e con buone probabilità anche Mika.

Pausini e Cattelan confermati per Eurovision 2022

Laura Pausini e Alessandro Cattelan avrebbero già un accordo di massima per condurre gli Eurovision 2022. Meno certa sarebbe la presenza di Mika la cui partecipazione non è ancora stata confermata del tutto. Non è la prima volta che il nome del cantante britannico viene accostato all'evento famoso in tutto il mondo: già Gabriele Corsi del Trio Medusa, lo scorso ottobre 2021, aveva lanciato l'indiscrezione di una sua probabile conduzione, poi smentita dallo staff del cantante.

Mika

L'ufficialità dei prossimi conduttori dell'Eurovision 2022 arriverà in ogni caso durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2022, in programma dal 1 al 5 febbraio. Laura Pausini è la super ospite della seconda serata della kermesse e l'Andkronos non esclude che arriverà proprio durante la visita della cantante sul Palco dell'Ariston.

I paesi che partecipano all'Eurovision 2022

La prossima è la prima edizione dell'Eurovision in Italia dopo 31 anni di assenza. Quarantuno nazioni si esibiranno sul palco del Pala Olimpico di Torino nello show più famoso di sempre: una sola vincerà la 66esima edizione.

Albania

Armenia

Australia

Austria

Azerbaigian

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Georgia

Grecia

Islanda

Irlanda

Israele

Italia

Lettonia

Lituania

Malta

Moldavia

Montenegro

Paesi Bassi

Macedonia del Nord

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Russia

San Marino

Serbia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ucraina

Regno Unito