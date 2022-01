Laura Pausini è la super ospite della seconda serata di Sanremo, l’annuncio di Amadeus Amadeus annuncia l’ospite della serata di mercoledì a Sanremo 2022, sarà la cantante Laura Pausini che presenterà anche un suo nuovo singolo.

A cura di Ilaria Costabile

È diventato un appuntamento fisso quello di Amadeus con il TG1, dove anche nell'edizione serale di martedì 18 gennaio, ha avuto modo di annunciare un altro super ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo che avrà inizio tra qualche settimana. Come lui stesso ha dichiarato si tratta di una "grande voce della musica italiana" e lanciando metaforicamente un mazzo dei famosi fiori sanremesi, il conduttore annuncia la presenza di Laura Pausini nel corso della seconda serata della kermesse canora.

Il super ospite della seconda serata

Laura Pausini, quindi, torna sul palco dell'Ariston dopo la sua presenza dello scorso anno, quando è arrivata sulla riviera ligure dopo aver conquistato un Golden Globe per la miglior canzone originale, colonna sonora del film di Edoardo Ponti "La vita davanti a sé", con un'immensa Sophia Loren come protagonista. La cantante romagnola, quindi, tornerà sul palco che l'ha vista nascere come artista e dove l'emozione è ogni volta più grande e potente. In questa occasione, poi, avrà modo di presentare al pubblico la sua nuova canzone che si prepara ad essere un grande successo.

Gli ospiti delle altre serate del Festival

Servendosi sempre dell'ospitalità del Tg1, Amadeus ha avuto modo di fornire tanti piccoli indizi che vanno a formare la totalità della sua terza edizione consecutiva. Ed ecco, quindi, che super ospiti della prima serata saranno i Maneskin, reduci da un anno incredibilmente ricco di soddisfazioni che è partito proprio dal