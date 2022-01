Laura Pausini super ospite a Sanremo 2022, al Festival potrebbe presentare la sua nuova canzone Dopo la conferma dei Maneskin, Checco Zalone e Cesare Cremonini come super ospiti a Sanremo 2022, potrebbe presto essere ufficializzata anche la presenza di Laura Pausini, che al Festival potrebbe presentare il suo ultimo singolo “Scatole” scritto insieme a Madame.

Laura Pausini potrebbe essere uno dei super ospiti di Sanremo 2022. Dopo la conferma dei Maneskin, di Checco Zalone e Cesare Cremonini, le indiscrezioni su una possibile presenza della cantante romagnola sul paco del Festival potrebbero effettivamente tradursi in realtà, apprende Fanpage.it. Come iniziare l’anno in maniera migliore, dopo un 2021 brillante che l’ha premiata con un Golden Globe e una candidatura all’Oscar, per una delle voci più rappresentative della musica italiana, che proprio sul palco di Sanremo ha iniziato la sua carriera. Correva l’anno 1993 e Laura Pausini vinceva il Festival con il suo indimenticabile brano ‘La solitudine'.

La nuova canzone di Laura Pausini scritta da Madame

La sua presenza sul palco del Festival sarebbe l’occasione giusta per presentare il suo ultimo singolo “Scatola”, in uscita il prossimo febbraio, che accompagna l’uscita del docu-film sulla sua carriera presto disponibile su Amazon Prime Video. Il singolo è stato scritto da Pausini insieme all’emergente Madame, che per la prima volta ha calcato il palco del Festival lo scorso anno, e con la produzione di Shablo, Luca Faraone, Paolo Carta e la stessa Madame. “La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto nel nostro cuore, nella nostra testa”, ha raccontato la cantante.

Il docu-film su Amazon Prime Video

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale per il docu-film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, targato Amazon Prime Video, che dovrebbe comunque essere disponibile a ridosso del 20 gennaio, data di uscita del nuovo singolo che lo accompagnerà. Nato da un’idea di Laura Pausini e scritto dalla cantante insieme a Monica Trametta e Ivan Controneo alla regia, è la storia di una delle protagoniste più note della musica italiana, che ha portato il suo lavoro in tutto il mondo. Così come è stato per Tiziano Ferro nel 2020, il documento-film mostrerà i dettagli inediti della vita professionale e privata della cantante, che per la prima volta si cimenterà nelle vesti di interprete, di se stessa. A Variety, la scorsa estate, aveva raccontato: “Cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema".