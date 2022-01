Chi è Alessandra Vittorini, moglie di David Sassoli e madre dei suoi due figli Livia e Giulio David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, è scomparso nella notte dell’11 gennaio all’età di 65 anni. Lascia la moglie Alessandra Vittorini e i due figli Livia e Giulio, che gli sono stati accanto fino all’ultimo.

A cura di Elisabetta Murina

Questa notte, 11 gennaio, è morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo dal 2019. Aveva 65 anni e dal 26 dicembre scorso era ricoverato in ospedale per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario", come era stato reso noto. Prima di dedicarsi alla politica, è stato a lungo giornalista nel servizio pubblico, fino a diventare vice direttore del TG1 dal 2006 al 2009. A stargli accanto fino all'ultimo sono stati la moglie Alessandra Vittorini e i figli Livia e Giulio.

Chi è Alessandra Vittorini, architetto e moglie di David Sassoli

Alessandra Vittorini ha 64 anni ed è originaria dell'Aquila, ma vive a Bruxelles insieme alla famiglia dal 2019, anno in cui il marito era stato nominato presidente del Parlamento Europeo. É architetto dal 1983, anno in cui ha conseguito l'abilitazione professionale, e ha un dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana. Anche suo padre (scomparso nel 2011), Marcello Vittorini, è stato un noto urbanista, già a capo della Archeologica, Belle Arti e Paesaggio de L'aquila. Dal 2015, Alessandra Vittorini è a capo della Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L'Aquila e in questo ruolo ha coordinato anche l'intervento di restauro e ricostruzione della Basilica di Collemaggio, che le ha permesso di vincere l'European Heritage Award 2020. In più, nel corso della sua carriera, ha anche frequentato la Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti e ha pubblicato diversi articoli nel suo settore. Parla inglese e francesce.

Livia e Giulio sono i figli di Alessandra Vittorini e David Sassoli

Alessandra Vittorini e David Sassoli si sono conosciuti ai tempi del liceo e da allora non si sono più lasciati. Il loro è stato un grande amore, vissuto lontano dai riflettori, coronato con il matrimonio e con la nascita di due figli, Livia e Giulio. Sono sempre stati una famiglia molto unita e riservata. Nel 2019, quando Sassoli era stato eletto presidente del Parlamento europeo, si erano trasferiti da Roma a Bruxelles per stargli accanto. A loro era rivolto il primo pensiero della vicepresidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, dopo la notizia della morte: "Il parlamento si unisce ad Alessandra, Giulio e Livia nel lutto. Tutti i miei pensieri sono con loro".