È morto David Sassoli presidente italiano dell’Europarlamento È morto a 65 anni David Sassoli, presidente italiano del Parlamento Europeo. L’impegno in politica dopo una lunga carriera da giornalista in Rai.

A cura di Redazione

È morto David Maria Sassoli, presidente italiano del Parlamento Europeo eletto nelle liste del Partito Democratico. Aveva 65 anni e, prima di dedicarsi alla politica, ha avuto una lunga carriera di giornalista nel servizio pubblico fino a diventare vice direttore del Tg1 dal 2006 al 2009. Sassoli era ricoverato dallo scorso 26 dicembre per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”, come era sta reso noto nella giornata di ieri. Sassoli si è spento alle 1.15 di oggi – martedì 11 gennaio 2022 – presso il Centro di Riferimento oncologico di Aviano in provincia di Pordenone. Lascia la moglie Alessandra Vittorini e due figli.

Unanime il cordoglio del mondo politico.

La carriera: dal giornalismo in Rai alla politica in Europa

Il 3 luglio del 2019 era stato eletto per il suo terso mandato a Bruxelles. Alcune settimane fa aveva annunciato che non avrebbe corso per presiedere l'Europarlamento nella seconda metà del mandato. Nato a Firenze il 30 maggio 1956, presto si trasferisce a Roma con i genitori. Si diploma in studi classici al Liceo Virgilio per poi laurearsi in Scienze Politiche all'Università La Sapienza. Il suo impegno politico passa per la tradizione dal cattolicesimo democratico, impegnandosi nello scoutismo cattolico prima e nel mondo dell'associazionismo giovanile e solidaristico successivamente.

Leggi anche David Koenig trovato morto: cosa è successo al campione di arti marziali

Negli anni '80 intraprende la carriera del giornalista ( come il padre), passando per le redazioni del Il Tempo, del Giorno e dell'agenzia Asca prima di approdare nel 1992 in Rai, dove un volto noto della servizio pubblico presentando per anni il Tg1 delle 20.00. Nel 2009 sceglie la politica, iscrivendosi al Partito Democratico e con la sua prima elezione a Bruxelles con 400.000 preferenze nella circoscrizione nel Centro Italia.