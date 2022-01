Funerali David Sassoli, la moglie Alessandra Vittorini: “L’amore non si divide, si moltiplica” Il discorso della moglie di David Sassoli, Alessandra Vittorini, durante i funerali di Stato che si sono svolti a Roma: “Perché il vuoto di una perdita può trasformarsi in un pieno di passione, valori e amore, perché l’amore non si divide, si moltiplica. Perché sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile”.

Così Alessandra Vittorini ha ricordato il marito David Sassoli durante i funerali di Stato che si sono svolti a Roma, alla presenza di alte cariche dello Stato italiano e delle istituzioni europee.

‘È davvero troppo presto', questo mi dicevi solo due settimane fa quando avevi capito già tutto mentre noi giocavamo a nascondere la realtà sperando l'impossibile. Troppo presto davvero per le tante cose che dovevamo ancora dirci, per i progetti che ancora avevamo, per disegnare il futuro che immaginavamo ancora per noi due e per i nostri ragazzi. Ce le diremo ancora, caro Davide, quelle cose, disegneremo quei progetti e immagineremo quel futuro distanti, insieme più di prima cammineremo certi della tua presenza, che ci accompagnerà ancora ma in un altro modo, più denso e profondo. Perché ciò che si condivide torna sempre indietro, più forte e più vero, perché il vuoto di una perdita può trasformarsi in un pieno di passione, valori e amore, perché l'amore non si divide, si moltiplica. Perché sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile.

I ricordi dei figli Livia e Giulio Sassoli

David Sassoli e la moglie Alessandra Vittorini hanno avuto due figli, Livia e Giulio, presenti e affranti a loro volta sia ieri alla camera ardente sia oggi durante i funerali di Stato che hanno reso omaggio alla memoria del padre. "Grazie papà, buona strada", così la figlia Livia ha chiuso il suo intervento, incentrato sul prezioso esempio di vita che suo papà David ha lasciato al mondo nell'ottica della verità e della moralità. Suo fratello Giulio, visibilmente provato e commosso, ha parlato prima di lei, ricordando i momenti in famiglia, affettuosi e formativi, e lasciando spazio ad una tenera battuta: "Mi hai lasciato tanto, non i capelli". Nei suoi pensieri, la spontaneità ed "i modi di fare sempre autentici, in ogni contesto" del padre David e come "non abbia mai fatto pesare la sua malattia, né ora né anni fa".