Il Tg1 ricorda David Sassoli con Fiorello e la Ola in diretta Il TG1 ha dedicato l’edizione delle 13.30 all’ex conduttore e vicedirettore del telegiornale e Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto la scorsa notte all’età di 65 anni.

La copertina del TG 1 ha omaggiato il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto la scorsa notte all'età di 65 anni. Era ricoverato dal 26 dicembre a causa di una complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario ed un peggioramento delle sue condizioni di salute gli è stato fatale. La redazione del telegiornale per cui è stato vicedirettore dal 2006 al 2009 lo ha ricordato con diverse immagini che raccontano la sua carriera da giornalista e politico.

L'addio del TG1 a David Sassoli

L'edizione del Tg1 delle 13.30 si è aperta con un tributo a David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo e volto del Tg1 dalla fine degli anni '90 sino al 2009. È stato prima inviato speciale, poi conduttore, infine vicedirettore e la redazione del telegiornale provata dalla sue morte lo ha ricordato con una clip che racconta la sua vita tra il giornalismo e l'attività politica.

Caro David ti ricordiamo così. Il lavoro di squadra, le istituzioni europee e in redazione, la formazione cattolica, spirito laico e grande professionalità, la passione civile, il dovere della memoria, l'impegno per l'ambiente, l'attenzione agli ultimi, da cronista a uomo di Stato. Le bandiere a mezz'asta a Bruxelles. Il lavoro e il sorriso.

Quando Fiorello gli fece fare la Ola al TG1

Tra le immagini mandate in onda nella copertina del TG1 dedicata a David Sassoli anche il memorabile sketch con Rosario Fiorello e Marco Baldini. L'ex conduttore del telegiornale si collegò con i due comici sulla scia del successo di VivaRadio2 i quali gli fecero una particolare richiesta. "Ti chiediamo una piccola cosa che devi fare per il buon umore della nazione. Vorrei fare una piccola Ola televisiva". David Sassoli non si tirò indietro e partecipò alla simpatica e breve coreografia.

Il ricordo di colleghi e amici

La Camera e il Senato si sono riuniti per la commemorazione di David Sassoli in questo giorno di lutto. Tra i tantissimi omaggi sui social e in tv, anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha ricordato con bellissime parole: "I primi ricordi che vengono in mente di David Sassoli sono il garbo, l’umanità, l’altruismo. La passione per la professione giornalistica, che lo ha reso uno dei volti più noti e amati fra tutti gli italiani". La conduttrice Serena Bortone ha aperto il suo programma Oggi è un altro giorno con un omaggio a David Sassoli. Si è collegata inoltre con Tiziana Ferrario, collega e amica dell'ex conduttore del Tg1, la quale ha confessato di sentirsi smarrita dopo aver appreso la triste notizia.