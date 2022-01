Serena Bortone commossa per la morte di David Sassoli: “Se ne va un pezzo della Rai”

La notizia della morte di David Sassoli, il giornalista e Presidente del parlamento Ue, ha segnato il racconto televisivo di questo 11 gennaio. Se il Tg1 ha dedicato la quasi totalità dell'edizione delle 13.30 all'ex anchorman scomparso prematuramente all'età di 65 anni, anche Serena Bortone ha voluto aprire il suo Oggi è un altro giorno ricordando il collega e politico morto nelle prime ore di questa mattina a causa dell'aggravarsi di problemi al sistema immunitario.

La giornalista ha faticato a nascondere la commozione e con voce rotta ha introdotto la puntata, ricordando la notizia della morte di Sassoli: "Se ne va un pezzo di questa azienda, in modo così prematuro. Io ho sentito molti colleghi questa mattina, amici di David che hanno lavorato con lui".

Quindi ha dato la parola a Tiziana Ferrario, giornalista e conduttrice del Tg1 delle 20 proprio quando a condurlo c'era David Sassoli, che ha ricordato l'amico e collega così:

Io provo un grande senso di smarrimento, da questa mattina all'alba quando mi sono svegliata e ho visto la notizia. David è stato un collega leale e anche una persona con la quale ho condiviso tante battaglie. Le sue passioni erano giornalismo e politica, non ha mai mescolato le due cose, ma anche quando ha fatto il giornalista sentiva la responsabilità del servizio pubblico. Ha sempre cercato il dialogo anche con chi non la pensasse come lui, ma discuteva […] voglio anche dire che con David si scherzava molto ed è giusto ricordarlo sotto questo aspetto, l'ironia era una cosa che gli apparteneva.