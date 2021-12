“Pronta per un film erotico?”, Arisa commenta amareggiata la domanda di Serena Bortone La domanda di Serena Bortone a Ballando Con le Stelle riguardo il suo nuovo approccio alla femminilità ha deluso Arisa che a distanza di giorni dal suo trionfo ha commentato il comportamento della conduttrice.

A cura di Gaia Martino

Arisa si gode il trionfo a Ballando Con Le Stelle, programma che le ha permesso di gettarsi in una nuova avventura, scoprendo di essere incline al ballo più di quanto pensasse. Deve le sua vittoria anche al compagno di danza e insegnante, Vito Coppola, con il quale ha instaurato un rapporto più che professionale. La cantante in un'intervista rilasciata a Il Corriere ha parlato proprio del legame che li unisce rivelando che oltre all'affetto, c'è molta affinità ed attrazione: anche Vito ha parlato della sua compagna di viaggio nello show, dedicandole parole mai dette prima d'ora. Al quotidiano Arisa ha confessato inoltre, a sorpresa, di essere rimasta delusa dal comportamento della conduttrice Serena Bortone che, quando è stata ospite nel talent show in qualità di giurata d'eccezione, le ha posto una domanda riguardo il suo nuovo approccio alla femminilità, alla quale rispose a tono.

Arisa ferita da Serena Bortone

La celebre cantante e vincitrice di Ballando Con le Stelle non si arrabbia mai, ha confessato a Il Corriere ma una piccola parentesi si è sentita in dovere di aprirla. Arisa è rimasta delusa dal comportamento di Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno che, quando è stata giurata d'eccezione nello show di Milly Carlucci, le ha chiesto se il suo nuovo approccio alla femminilità l’avrebbe potuta spingere anche a girare un film erotico: "Siamo pronti per il film erotico? Gira questa cosa, che tu hai detto che vorresti interpretare una pellicola soft". In quell'occasione l'artista non ha avuto problemi a ribattere, in diretta, ma non ha potuto nascondere che è rimasta delusa da quanto accaduto.

Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna.

La dedica a sorpresa di Vito Coppola

Attraverso le Instagram story, Arisa e il suo insegnante di danza Vito Coppola si sono mostrati insieme, felici, sorridenti e molto complici. Hanno augurato buone feste ai loro fan, ringraziato per averli votati ed infine il ballerino ha fatto una dedica speciale alla sua compagna, prima di stamparle un bacio sulla guancia e stringersi a lei.