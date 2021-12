Andrea Di Carlo parla del flirt tra Arisa e Vito Coppola, le parole dell’ex della cantante Andrea Di Carlo, manager ed ex fidanzato di Arisa, commenta il rapporto tra la cantante e il ballerino Vito Coppola che ha infiammato la pista di Ballando con le stelle.

A cura di Ilaria Costabile

Il feeling tra Arisa e il ballerino Vito Coppola è senza dubbio uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane, soprattutto dopo la vittoria della cantante a "Ballando con le stelle" che ha posto ancor di più l'attenzione sulla coppia. A commentare l'attrazione tra i due partner dello show è stato Andrea Di Carlo, ex fidanzato dell'artista intervistato dal settimanale Oggi.

Il commento di Andrea Di Carlo

Il rapporto tra i due è sempre stato piuttosto tormentato, ma Andrea Di Carlo non si è tirato indietro nel commentare il percorso della cantante nello show di Milly Carlucci e ha spiegato il motivo per cui, nonostante ci fossero altri protagonisti che avrebbero potuto conquistare la vittoria, Arisa l'ha comunque meritata: "È stata generosa nell’esporsi. Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra. Anche Federico ha dato tutto, si è guadagnato anche la stima di Selvaggia Lucarelli”. Durante l'intervista al settimanale, non poteva mancare, però, un riferimento al feeling che si è venuto a creare tra l'ex professoressa di Amici e il ballerino, dichiarando: "Essendo stato romanticamente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano".

Vito Coppola e il rapporto con Arisa

Dal canto suo, però, Vito Coppola non ha mai nascosto il suo interesse e l'affetto nei confronti della cantante, che ha sviscerato anche in una intensa lettera. Il maestro di Ballando con le stelle intervistato da Fanpage.it ha parlato apertamente di questo legame, rafforzato dall'intesa scoccata in pista, il quale ha dichiarato di essersi fatto trascinare dall'energia di Arisa:

Il trasporto che ho provato nel ballare con Arisa, in tanti anni di agonismo mi è capitato poche volte. Mi ha trasmesso tanto. Mi sono anche emozionato. In almeno tre balli, anche se lo nascondevo, avevo gli occhi lucidi. Con lei mi sono sempre lasciato trasportare, era tutto cuore, anima, sguardi. Ci siamo proprio isolati da quello che avevamo intorno. Mentre ballavamo, noi non c'eravamo.

I due al momento stanno provando a viversi man mano quello che accadrà in questo rapporto che non ha l'ambizione di essere definito, ma si nutre del desiderio di conoscersi e stare più tempo possibile insieme: "Ci siamo detti che vedremo quello che succederà", ha ribadito il ballerino.