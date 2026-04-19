Arisa si emoziona a Canzonissima: “Pensavo di non essere degna dell’amore dei miei genitori. Mi commuovono”

Arisa è una delle protagoniste di Canzonissima su Rai1 e nella puntata di sabato 18 aprile si è commossa parlando dei suoi genitori. La cantante parla del loro rapporto e di come oggi senta l’importanza di stargli accanto.

Arisa è una delle protagoniste della nuova Canzonissima di Rai1 condotta da Milly Carlucci e sin dalle prime puntate ha dimostrato di essere una artista, ma prima ancora una donna, sensibile, profonda, estremamente sincera e pronta ad accogliere ogni tipo di emozione. Nella puntata di sabato 18 aprile, la cantante ha raccontato in una clip il rapporto con i suoi genitori, che l'ha intimamente commossa.

La commozione di Arisa a Canzonissima

Nel raccontare le motivazioni che l'hanno portata a scegliere il brano Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero, canzone che ha reinterpretato e che le sarebbe piaciuto scrivere, Arisa spiega cosa a suo avviso racchiudono le parole scritte dal cantautore romano: "In questa canzone ci vedo la voglia di fermare il tempo, di rimanere vicino alla persone che amiamo e di proteggerle affinché non gli succeda nulla di male". Inevitabilmente il pensiero va ai suoi genitori, accompagnato da una certa commozione:

Io voglio che i miei genitori si sentano forti, perché hanno fatto una vita difficile sotto ogni punto di vista, ho paura di quello che dicono, ogni persona che incontrano diventa la loro migliore amica e sono pronti a darle tutto quello che hanno. I miei genitori mi commuovono, quando parto, loro si mettono così, mia madre sulla spalla di mio padre, io vado via e mi dico ma dove vado? Li vedo piccoli piccoli, ultimamente io mio padre camminiamo mano nella mano, per me questa cosa ha doppiamente valore, perché io finalmente sento di avere l’amore dei miei genitori, perché pensavo di non averlo.

Un'ammissione forte, dolente e asciugandosi le lacrime Arisa continua: "Ho sempre sentito di non essere degna del loro amore perché ero strana avevo fatto scelte radicali nella mia vita, non ci siamo mai capiti, è stato molto difficile, anche quando mia madre è stata ammalata io ho dovuto scriverle una canzone per poterle dire ti amo" e infine, chiosa dicendo: "Dare valore a certe cose è importante prima che sia troppo tardi".

Il commento di Arisa dopo l'esibizione

L'esibizione ha commosso anche la giuria, anche perché Arisa era visibilmente emozionata e ha avuto difficoltà nel cantare una strofa della canzone e spiega anche perché:

Questa canzone parla di quelle persone che vivono nelle case di riposo. I miei genitori non vivono nelle case di riposo e spero che noi figli siamo sempre disponibili per poterli aiutare. La parte più bella che avrei voluto scrivere, è quella che non sono riuscita a cantare “ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi”, perché è difficile.

La cantante, poi, conclude con un'ulteriore riflessione che rivolge al pubblico di Rai1, un consiglio, forse anche un monito: "C’è una cosa che mio padre dice sempre, che le persone bisogna amarle tantissimo quando ci sono, in generale, è importante. Andate a trovare le persone che amate, chiamatale".