Cesare Cremonini racconta il concerto di Imola su Sky: “Ero qui quando Senna morì” Il cantante protagonista di un’intervista a Sky Sport alla vigilia dell’ultima tappa del suo tour, in quel tempio dove nel ’94 perse la vita il grande pilota: “Non avrei mai immaginato di cantare “da quando Senna non corre più non è più domenica”.

A cura di Andrea Parrella

Tra i grandi eventi musicali di questa estate ricchissima, il tour di Cesare Cremonini è stato certamente uno dei più eclatanti. Il cantante bolognese ha toccato diversi stadi italiani e veri e propri luoghi di culto per gli sportivi, prestati alla musica. Ad esempio Imola, la tappa che ha chiuso il suo tour a inizio luglio e che Cremonini ha raccontato a Sky poche ore prima di andare in scena, in un connubio di ricordi ed emozioni in cui la sua carriera, le canzoni e lo sport si intrecciano insistentemente, creando una trama fittissima.

Il ricordo della morte di Senna nel 1994

Andrà in onda il 10 luglio sui canali sportivi di Sky “Cremonini Stadi 2022 – Imola nel cuore”, il racconto che il cantante ha fatto a Vera Spadini proprio in quel tempio dei motori dove Ayrton Senna morì nel 1994. Una giornata alla quale Cremonini, ancora bambino, prese parte, come ha spesso raccontato, sia a voce ma soprattutto in una delle sue canzoni più celebri: “Ero presente quel giorno, ero con mio papà a vedere il Gran Premio. Quindi ricordo in maniera fortissima quell’evento così doloroso e sconvolgente per tutti. Non avrei mai immaginato di cantare un giorno un pezzo che dice ‘da quando Senna non corre più’ proprio qui, davanti a 70 mila persone”. Poi aggiunge:

"La prima volta che ho parlato di sport in una mia canzone è stata con Baggio e Senna. Io venivo ad Imola a vedere Ayrton correre e non avrei mai immaginato di cantare "da quando Senna non corre più non è più domenica".

Il legame con Valentino Rossi

Il rapporto fitto con lo sport e i motori prosegue ancora oggi, basti pensare alla sua amicizia stretta con Valentino Rossi, di cui parla nell'intervista, che lo ha anche aiutato a capire delle cose cose di sé come artista: "Quando sono con lui o con grandissimi sportivi non mi sento a disagio nel capire alcuni meccanismi mentali e psicologici che sono fondamentali per fare il mio mestiere. Il mondo dello sport mi aiuta a gestirmi psicologicamente, come accettare una sconfitta e farla diventare una rivincita. A noi capita di fare dei dischi che vanno male e allora devi trovare le energie per rimetterti in piedi per fare qualcosa di meglio, magari più sincero. Così come la concentrazione prima di un concerto. Ma il motivo principale per cui sento vicine musica e sport è che sono entità di passione collettiva in cui tante diversità riescono ad unirsi in un tifo in un'emozione sconvolgente".

L'intervista in onda il 10 luglio

“Cremonini Stadi 2022 – Imola nel cuore” andrà in onda il 10 luglio alle 20 su Sky Sport F1, alle 23 e all'una su Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW e disponibile on demand.