Il trailer ufficiale di House of the Dragon, quando esce su Sky e Now Il primo trailer ufficiale di una delle serie più attese: “House of the Dragon”, primo spin-off de “Il Trono di Spade”.

È stato rilasciato oggi il trailer ufficiale di House of the Dragon, l'attesa serie HBO in esclusiva per l'Italia su Sky e NOW il 22 agosto e in contemporanea con gli Stati Uniti. Tratta dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne "Il Trono di Spade" e si focalizza su Casa Targaryen.

La trama di House of the Dragon

La Principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita di Re Viserys, è una cavalca draghi e come tale si aspetta di diventare la prima regina regnante dei Sette Regni. Purtroppo, però, le sue abilità verranno messe in discussione dal giovane fratellastro Aegon II Targaryen.

Il commento dello showrunner

Lo showrunner della serie, Ryan Condal ha paragonato la dinastia dei Targaryen ai Jedi della saga di Guerre Stellari:

Sono stato un fan dei libri per circa vent’anni, e sono stato chiaramente un appassionato della serie TV, ho seguito ogni episodio il giorno stesso della messa in onda. […] Ho cercato di lavorare a questo show facendo ciò che avrei voluto vedere da appassionato, e sono molto contento del risultato che ne è uscito fuori. I Targaryen sono come gli Jedi di Star Wars, quando si parlava di loro nell’epoca in cui erano in tanti e potentissimi, e tutti volevano vederli in quel contesto.

Il cast completo

La serie composta da dieci episodi vede nel cast grandissimi nomi come Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D'Arcy, Rhys Ifans e Steve Toussaint. Nel cast anche Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Eve Best, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.