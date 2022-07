House of the Dragon, nuove immagini inedite: le anticipazioni degli showrunner HBO ha diffuso un nuovo video che contiene immagini inedite di House of the Dragon, prequel de Il trono di spade. Le anticipazioni degli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal.

A cura di Stefania Rocco

HBO ha diffuso attraverso i suoi canali ufficiali sui social un video della durata di tre minuti con immagini inedite della serie House of the Dragon, prequel de Il trono di spade. Il filmato mostra quanto accaduto dietro le quinte della serie e mostra qualche immagine del faraonico set degno di un kolossal allestito per raccontare la nascita della dinastia dei Targaryen. Protagonisti del filmato sono gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal che hanno anticipato parte di quanto sarà trasmesso su Sky Atlantic a partire dal 22 agosto 2002.

Miguel Sapochnik: “Uno spettacolo che segna un punto di svolta”

“Mi sento incredibilmente responsabile nei confronti dello show originale (Il trono di spade, ndr)”, ha dichiarato Miguel Sapochnik, showrunner della serie, “Il desiderio di far parte di questo spettacolo è enorme, ha segnato un punto di svolta”. Ha quindi aggiunto di avere cercato di restare il più fedele possibile al lavoro di George R. R. Martin che con il libro Fuoco e Sangue ha gettato le fondamenta per la nascita di questa nuova serie ambientata 200 anni prima dello show originale.

Ryan J. Condal: “Influenzato dal lavoro di George R. R. Martin”

Condal, co-showrunner di House of the Dragon, ha confermato di avere tratto ispirazione dalla saga originale e dal lavoro svolto da George R. R. Martin: “George e la sua scrittura hanno avuto una enorme influenza su di me. Realizzare finalmente il lavoro dei miei sogni è una sensazione incredibile. Quando ricevi quella chiamata sei felice. Solo dopo realizzi la mole di responsabilità”. Lo stesso Martin si è detto entusiasta del progetto al quale ha collaborato, pur non avendolo curato in prima persona: “Sei sempre un po’ preoccupato quando consegni il tuo bambino ai suoi genitori adottivi ma è fantastico avere Ryan in squadra. È un grande scrittore e un conoscitore del mio mondo. Miguel Sapochnik è un regista straordinario. Ha vinto un Emmy e firmato alcuni dei nostri episodi migliori. Penso di essere in buone mani”.