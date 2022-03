Dove è stato girato House of Dragon, le nuove location del prequel del Trono di Spade Dal 22 agosto 2022 arriverà in Italia l’attesissima serie House of Dragon, prequel del Trono di Spade, che cambia location dall’Irlanda del Nord all’Inghilterra. Ripercorriamo alcuni dei luoghi delle riprese.

Le location di House of Dragon, il prequel di Game of Thrones

Sta per arrivare in Italia l'attesissima serie House of Dragon, prequel di Game of Thrones (Il Trono di Spade) che si è conclusa nel 2019, dopo quasi un decennio in cui ha riscosso un successo planetario incredibile. Il 22 agosto 2022 andrà in onda su Sky e su Now la prima puntata di House of Dragon, in contemporanea con l'uscita americana su HBO, ambientata 200 anni prima gli eventi de Il Trono di Spade. I fan della saga di George RR Martin hanno amato la serie non solo per il cast eccezionale e i colpi di scena, ma anche per i paesaggi mozzafiato. Se Il Trono di Spade era ambientato e girato soprattutto in Irlanda del Nord, il prequel House of Dragon cambia location e si sposta in Inghilterra, in Spagna e anche in Marocco. Dalle fortificazioni abbandonate alle lande desolate, scopriamo alcuni dei luoghi delle riprese di House of Dragon.

Inghilterra

La serie Il Trono di Spade era conosciuta non solo per il suo cast e la storia che ha tenuto incollati allo schermo milioni di persone ma per le sue location cinematografiche che comprendevano l'Islanda e la Croazia, anche se la maggior parte delle riprese erano state girate in Irlanda del Nord. House of Dragon, la nuova serie HBO, prequel di Game of Thrones, ha spostato le riprese da Belfast, nell'Irlanda del Nord, all'Inghilterra.

I Warner Bros Leavesden Studios di Watford

La serie House of Dragon ha avuto la sede della produzione nei Warner Bros Leavesden Studios di Watford dove sono state ricostruite e girate soprattutto le scene degli interni, mentre gli esterni sono stati ripresi tra la Cornovaglia e nel Devon.

Cornovaglia

Numerose riprese di House of Dragon sono state effettuate in Cornovaglia, nell'angolo sud-ovest dell'Inghilterra. In diverse scene si vede St Michael's Mount, caratterizzato da un castello arroccato sull'isola che si ritiene raffigurasse Driftmark, la sede ancestrale della Casa Velaryon. Diverse scene sono state girate anche nella pittoresca Holywell Beach, come l'immagine di copertina dove si vedono Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen.

Spagna

Anche la Spagna, come già nel Trono di Spade, è stata utilizzata come location della nuova serie House of Dragon. Cáceres è stata ripresa più volte per le sue strade strette e labirintiche mentre la storica città dell'Estremadura è stata utilizzata per le scene dell'Approdo del Re, che raccontano le vicende della saga 300 anni rispetto a quelle viste in Game of Thrones.

Marocco

Le terre marocchine offrono spesso location perfette per molti film e serie tv e anche la produzione di House of Dragon lo sapeva. Così è stato scelto Ait-Ben-Haddou, il villaggio fortificato patrimonio dell'UNESCO lungo l'ex rotta delle carovane dal Sahara a Marrakech, come set per alcune riprese dell'attesissima serie.