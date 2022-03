House of the Dragon, lo spin-off del Trono di Spade dal 22 agosto su Sky e Now L’attesissima serie HBO, spin-off del Trono di Spade, debutterà su Sky e in streaming su NOW il 22 agosto.

Notizia bomba: il debutto di House of the Dragon, la serie spin-off de Il Trono di Spade, arriverà in streaming e in diretta su Sky e Now dal 22 agosto. Sarà rispettata la messa in onda contemporanea con gli Stati Uniti, dove la serie debutterà su HBO.

Tutto quello che c'è da sapere su House of the Dragon

House of the Dragon è una serie tv tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin. Rispetto a Game of Thrones, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconterà la storia della Casa Targaryen. La prima stagione si compone di dieci episodi e nel cast ci sono Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans.

I personaggi di House of the Dragon

Questi i personaggi principali di House of the Dragon, presentati come da comunicato stampa:

Leggi anche Le migliori serie tv del 2021 secondo Fanpage.it