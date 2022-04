Sandra Milo, Mara Maionchi e Orietta Berti: il viaggio di Quelle brave ragazze arriva in tv Sandra Milo, Mara Maionchi e Orietta Berti sono le protagoniste di Quelle brave ragazze, un’avventura on the road alla scoperta della Spagna che sarà disponibile su Sky Uno e in streaming su Now da giovedì 19 maggio.

A cura di Elisabetta Murina

Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi (Immagini concesse da Sky)

Una vacanza memorabile per tre grandi donne dello spettacolo italiano, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, raccontata in televisione. La loro avventura on the road si chiama Quelle brave ragazze e sarà disponibile su Sky Uno e in Streaming su Now a partire da giovedì 19 maggio. Un viaggio alla scoperta di usanze, culture e luoghi sconosciuti della Spagna, all'insegna della trasgressione e della voglia di divertirsi. Il tutto a bordo di uno speciale furgoncino, già destinato a regalare agli spettatori momenti cult.

Il viaggio on the road di Quelle brave ragazze

Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo, tre leggende dello showbiz italiano, amate e apprezzate dal pubblico, sono pronte e rimettersi in gioco: saranno viaggiatrici alla scoperta della Spagna, dalle attività straordinarie a quelle più quotidiane, tipiche di tutti i turisti. Mangeranno tapas e paella per le strade più famose di Madrid, vivranno la capitale sia di giorno che "by night" e proveranno gli abiti più tradizionali della cultura spagnola. Non solo: si scateneranno persino in un concerto rock, pronte a sperimentare le usanze iberiche in tutte le loro forme, sempre con immancabile ironia e voglia di divertirsi.

Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo mangiano una paella spagnola (foto Sky)

L'avventura a bordo di uno speciale furgoncino

Per girare in lungo e in largo la Spagna, le tre viaggiatrici hanno scelto uno mezzo di trasporto particolare, un furgoncino guidato dal loro "autista tuttofare", pronto ad assecondare ogni loro desiderio. Oltre che vivere una vacanza indimenticabile, Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi racconteranno agli spettatori come la voglia di fare nuove esperienze non abbia davvero età e come tre personaggi dello spettacolo con una brillante carriera alle spalle siano ancora una volta capaci di reinventarsi, stupire e stupirsi.