Otis, figlio di Orietta Berti, ha sposato Lia Chiari: la cantante lo accompagna all’altare e poi si commuove

Si è sposato Otis Paterlini, figlio di Orietta Berti e del marito Osvaldo. È stata la cantante ad accompagnarlo all’altare poco prima dell’arrivo della moglie Lia Chiari. Poi le lacrime di commozione. La coppia ha già due figlie.

Con una cerimonia organizzata in provincia di Parma, Otis Paterlini, figlio di Orietta Berti e del marito Osvaldo, ha sposato la compagna Lia Chiari. A documentare il matrimonio sono due video pubblicati sull’account Instagram della trasmissione Verissimo.

Otis e la compagna Lia Chiari convivono da sette anni e sono genitori di due figlie: Olivia, nata nel 2019, e Ottavia, arrivata nel 2022. Nei filmati pubblicati sull’account del programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin si vede la cantante accompagnare il figlio all’altare prima di lasciarsi andare alla commozione. Orietta attendeva da tempo il sì del figlio. “Era ora che si sposassero”, aveva commentato quando la coppia aveva annunciato pubblicamente il matrimonio.

Per l’occasione, Orietta ha indossato un completo color glicine, mentre gli sposi hanno optato per la tradizione: Otis sfoggiava un elegante abito scuro, mentre la moglie ha scelto un candido vestito da sposa poi cambiato verso la fine della cerimonia con un secondo abito sempre bianco con scintillante e con qualche trasparenza. Damigelle d’onore della cerimonia sono state le loro bambine. Dopo il rito religioso, gli sposi hanno festeggiato con un ricevimento al quale hanno partecipato circa 200 invitati. Ad accompagnare Otis all’altare, poco prima dell’arrivo della futura sposa, è stata proprio l’emozionatissima madre.

Otis ha 46 anni ed è il secondo figlio di Orietta e del marito Osvaldo. Il primogenito, Omar, ha 51 anni e ha seguito le orme della madre nel mondo della musica: con la sua band suona rock e si esibisce in tutta Italia. Otis, invece, è impegnato nella gestione della carriera di Orietta, della quale è manager e strettissimo collaboratore. In passato ha giocato a basket a livello semiprofessionistico ed è laureato in Scienze della comunicazione.

Le immagini della cerimonia raccontano una giornata ricca di emozione, gioia e partecipazione, durante la quale gli sposi hanno voluto condividere con amici e parenti uno dei momenti più importanti della loro vita.