Quando inizia X Factor 2022, la data ufficiale della messa in onda su Sky Uno X Factor 2022 scalda i motori e annuncia la data ufficiale di partenza per la messa in onda su Sky Uno: “Mancano solo nove giovedì alla prima puntata delle audizioni”, ecco quando inizia lo show con Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico con Francesca Michielin alla conduzione.

A cura di Gaia Martino

Lo studio di X Factor 2022 ha già riaperto le porte: da alcune settimane sono in corso le registrazioni della audizioni della nuova edizione del talent show. Quest'anno al tavolo dei giudici ci sono quattro grandi volti, il veterano che ha fatto "rientro a casa" dopo alcuni anni Fedez, poi il cantante Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, mentre alla conduzione Francesca Michielin, l'artista che raggiunse il successo proprio grazie al programma che vinse nel 2012. Il talent show arriverà in tv, su Sky Uno, a partire da settembre: pochi minuti fa il profilo social ha annunciato la data ufficiale.

Quando inizia X Factor 2022 su Sky Uno

X Factor 2022 torna in onda con nuovi talenti, nuovi giudici e una nuova presentatrice a partire dal 15 settembre. Il programma attraverso il suo profilo social ha reso pubblica la notizia: a partire dalle ore 21.15 giovedì 15 settembre i telespettatori potranno finalmente seguire le audizioni del talent show. "Save the date, il 15 settembre arriva la nuova edizione di X Factor. Sono solo nove giovedì che ci separano dalla prima puntata" si legge nella didascalia del post.

Le novità di X Factor 2022

La nuova edizione del talent show musicale in onda su Sky Uno sta per tornare con tante novità. Il cast è stato del tutto rivoluzionato: i giudici di X Factor 2022 sono Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D'Amico e Rkomi, presentati da Francesca Michielin, che debutta come conduttrice dello show che l'ha resa famosa. Non si conoscono troppi dettagli riguardo le audizioni, sappiamo però che durante le registrazioni un uomo tra il pubblico ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata, aiutata da Fedez e Francesca Michielin che hanno cantato per loro. Dalle anticipazioni diffuse sul profilo social del programma sappiamo anche che alcuni come l'artista conduttrice e il rapper milanese si sono esibiti sul palco del talent. Fedez ha cantato La dolce vita con Mara Sattei e Tananai.