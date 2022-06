A X Factor la proposta di matrimonio alle audizioni, Fedez e Michielin cantano per la coppia Alle audizioni di X Factor lasciano spazio alle emozioni. Durante le selezioni uno degli spettatori ha proposto alla compagna di sposarlo, con Fedez e Michielin a fare da “testimoni”.

A cura di Andrea Parrella

X Factor 2022 diventa C'è Posta per Te, o Stranamore che dir si voglia. Nel corso delle audizioni della prossima e ultima edizione del talent di Sky che andrà in onda a partire da settembre c'è stato un momento di puro emotainment, con la proposta di matrimonio di uno degli spettatori, Simone, alla sua compagna. Officianti Francesca Michielin, conduttrice di questa edizione del talent, e Fedez, che quest'anno torna da giudice affiancato da Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico.

Il tutto è stato ripreso da una spettatrice e pubblicato su Tik Tok. Durante le audizioni, che si stanno registrando proprio in questi giorni, si è aperta la parentesi sentimentale a sorpresa. Si vedono Michielin e Fedez accogliere sul palco Simone e poi accompagnarlo a prendere la compagna sugli spalti, mentre la conduttrice e il giudice intonano "Magnifico", la canzone che ha inaugurato il loro sodalizio artistico, poi proseguito con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021.

Qualche dimenticanza di Fedez ha condito il momento con un po' di comicità involontaria. Il cantante, infatti, prima ha scordato le parole della canzone, poi ha sbagliato il nome del ragazzo, annunciandolo al pubblico come Federico, per poi correggersi. Simone si è quindi inginocchiato, facendo la proposta alla compagna. "Ora devi dire se per te è un sì o un no", ha detto Fedez continuando a scherzare. Inevitabile il sì e la reazione entusiastica del pubblico.

Per X Factor si tratta, appunto, dell'ultima edizione targata Skyultima edizione targata Sky. L'emittente ha annunciato alcune settimane fa che dopo dieci anni si chiuderà l'esperienza con il talent, che tanto ha portato a Sky in termini di visibilità. Protagonista indiscusso del sodalizio X Factor/Sky è proprio Fedez, per cinque edizioni complessive nel ruolo di giudice, dove è tornato quest'anno dopo alcune stagioni di stop proprio per chiudere in bellezza la storia del talent in Italia (non è chiaro se verrà poi proposto da altre emittenti in futuro). Anche Francesca Michielin è indiscutibilmente un simbolo di X Factor, essendo stata la prima vincitrice del talent dopo il passaggio da Rai2 a Sky. Momenti come quello della proposta di matrimonio contribuiranno certamente a impreziosire le prime puntate di X Factor, durante le quali verrà raccontata, come d'abitudine, la fase delle audizioni che porterà alla formazione dei roaster.