Stop di Sky a X Factor e Italia’s Got Talent: “Sarà l’ultima edizione'” X Factor potrebbe chiudere dopo la prossima stagione con Fedez, Tv Blog fa sapere che la sedicesima potrebbe essere l’ultima su Sky: “Il programma costa troppo e non rende come una volta”. Stesso discorso per Italia’s Got Talent.

La prossima edizione di X Factor, la sedicesima, segna un grande ritorno ma potrebbe essere anche l'ultima targata Sky. Tornerà dopo l'estate con il veterano Fedez e la new entry Ambra Angiolini, i due giudici già annunciati, e saranno accompagnati da altri due colleghi, con ogni probabilità Dargen D'Amico e Manuel Agnelli. Ma la prossima stagione i telespettatori potrebbero trovarsi a dover dire addio al programma che dal 2011 va in onda su Sky Uno dopo le prime quattro edizione sulla Rai. Dopo ben 11 anni potrebbe chiudere i battenti – almeno su Sky – a causa dei costi troppo elevati. A far sapere l'indiscrezione è Tv Blog.

X Factor a rischio, almeno su Sky

Tv Blog fa sapere che la prossima edizione di X Factor potrebbe essere l'ultima – almeno su Sky. I costi sarebbero troppo elevati – si legge – e lo show non incasserebbe più le cifre di una volta. Non trasmettendo più le partite di calcio – acquistate gran parte tra Mediaset e Dazn – per Sky potrebbe essere arrivato il momento di fare degli ingenti tagli. E oltre allo show musicale condotto a lungo da Alessandro Cattelan, sostituito lo scorso anno da Ludovico Tersigni, potrebbe chiudere anche Italia's Got Talent, per lo stesso discorso.

X Factor 16, le novità

Sono già state date le prime novità riguardanti la prossima edizione di X Factor che dovrebbe tornare – come sempre – dopo l'estate. La prima riguarda certamente il grande ritorno di Fedez, il rapper veterano del programma che per qualche anno ha lasciato il suo posto ad altri giudici. Ha deciso di tornare al suo posto e con ogni probabilità potrebbe trovare il suo vecchio compagno d'avventura, Manuel Agnelli. Oltre Fedez, è stata annunciata Ambra Angiolini come giudice ed anche lei rientra tra le novità: la conduttrice non ha mai ricoperto questo ruolo ed è molto emozionata. Il quarto ed ultimo giudice potrebbe essere Dargen D'Amico, ma il pubblico attende nuovi annunci.