Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022, il ritorno a 10 anni dalla vittoria

Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022. Era nell'aria, adesso è ufficiale. A 10 anni dalla vittoria di quello stesso talent e dopo aver affrontato un percorso che l'ha certamente attestata tra le principali voci, tra le più poliedriche, del nostro panorama, Francesca Michielin è il nuovo volto che guiderà la rinnovata edizione del talent che parte il 4 giugno con le prime audition presso l'Allianz Cloud di Milano. Francesca Michielin modererà la nuova giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi, l'ultimo giudice a essere stato annunciato.

Il ritorno di Francesca Michielin salutato con un video emozionante

Il ritorno di Francesca Michielin a X Factor è stato salutato con un video emozionante pubblicato sui social. Il sorriso enorme e contagioso, la chitarra rosa di Hello Kitty e una schitarrata rock che mostra la sua anima poliedrica. Francesca Michielin, in 10 anni di carriera, si è imposta come voce autorevole del nostro panorama: cantautrice, ma non solo, anche polistrumentista. Non solo. Di recente ha debuttato con il suo primo romanzo "Il cuore è un organo", edito da Mondadori, e ha poi condotto il programma televisivo "Effetto terra" su Sky Nature. Ora torna a Sky dopo aver vinto l'edizione 2012 di X Factor, quando aveva solo 16 anni. Si ricomincia a settembre, sempre su Sky e in streaming su NOW.

La nuova edizione di X Factor 2022

L'esordio di Francesca Michielin alla conduzione di X Factor 2022 avverrà il 4 giugno, quando partiranno le prime audition all'Allianz Cloud di Milano. Le altre date sono: 5, 7, 8 e 12 giugno. Un'edizione importante perché debutta la nuova giuria, rinnovata in toto: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. Confermata anche RTL 102.5 come radio ufficiale di X Factor.

L'atteso ritorno di Fedez

Sarà l'edizione dei ritorni. Dopo Francesca Michielin, il ritorno di Fedez è un altro di quelli che ha fatto "rumore" a X Factor: "Mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga". Nasce sotto una buona stella questa edizione del talent show.