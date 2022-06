“Tra Fedez e Ambra Angiolini non c’è feeling”, ma ballano insieme nel camerino di X Factor Il settimanale Chi ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale tra Fedez e Ambra Angiolini non scorrerebbe buon sangue ad X Factor: poco fa il rapper ha condiviso un video girato in camerino con la sua collega, come a voler smentire le voci. Insieme ballano sulle note di T’Appartengo.

A cura di Gaia Martino

Sono partite le registrazioni di X Factor e – stando a quanto si legge sul settimanale Chi – anche i primi dissapori tra i giudici scelti per la nuova stagione. Il giornale diretto da Alfonso Signorini nel nuovo numero ha parlato di rapporti tesi in particolare tra Fedez e Ambra Angiolini: "Non è scattato il feeling, ci sono stati già incontri infuocati per le scelte dei cantanti" è quanto si legge. I diretti interessati però non sembrano affatto voler confermare le voci sul loro conto: con alcune IG story il rapper milanese le avrebbe anzi smentite, condividendo un video girato in camerino insieme alla collega. Ballano insieme sulle note di T'appartengo.

Fedez e Ambra Angiolini ballano sulle note di T'Appartengo

Non sembra esserci alcun astio tra Fedez e Ambra Angiolini, giudici di X Factor 2022 insieme a Dargen D'Amico e Rkomi: insieme hanno registrato un video divertente mentre ballano sulle note di T'Appartengo, brano di successo di Ambra Angiolini uscito nel 1994. La mini esibizione spunta fuori dopo le voci circolate sul loro conto che parlavano di rapporti tesi e scontri infuocati e sembrerebbe smentirle del tutto. Inoltre l'attrice ieri ha condiviso tra le sue story il tenero scatto del suo collega nello studio del talent in compagnia dei figli Leone e Vittoria.

Quando inizia X Factor 2022

Al via le registrazioni dei casting di X Factor e così si avvicina la messa in onda che – come ogni anno – dovrebbe tornare dopo le vacanze estive. La nuova stagione del talent show di Sky Uno con Francesca Michielin alla conduzione e il tavolo dei giudici composto da Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D'Amico e Rkomi, dovrebbe tornare in tv dal prossimo settembre. La pagina Instagram del programma ha già lanciato qualche spoiler ai telespettatori, tra questi l'esibizione di Fedez con Tananai e Mara Sattei che pochi giorni fa hanno lanciato il loro nuovo brano estivo, La dolce vita.