Inizia Wimbledon e Sky annuncia: “Diritti in esclusiva fino al 2026” Nella giornata in cui inizia Wimbledon 2022, Sky annuncia l’accordo per la trasmissione in esclusiva dell’evento anche per i prossimi 4 anni.

A cura di Andrea Parrella

La prima giornata di Wimbledon è stata segnata dalla pioggia, ma le emozioni dell'All England sono definitivamente tornate e gli appassionati di tennis si godranno l'erba di Londra fino al 10 luglio con la programmazione di Sky Sport. Un accordo, quello tra l'emittente e l'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) che proseguirà almeno per altri 4 anni. È infatti notizia di queste ore il rinnovo dell'accordo in base al quale il torneo di Wimbledon verrà proposto in esclusiva da Sky fino al 2026.

Dopo l’annuncio della Davis Cup, per la prima volta e fino al 2024, Sky proporrà il torneo più celebre al mondo su Sky Sport e in streaming su NOW anche per i prossimi 4 anni. Il tennis, come abbiamo più volte raccontato, si conferma uno dei pilastri dell’offerta di Sky Sport con la copertura dei grandi tornei maschili della stagione ATP e l'evento delle Finals che ha acquisito ancora maggior rilevanza con l'approdo a Torino, dove il torneo finale della stagione si svolgerà anche nelle prossime stagioni.

Un incremento degli sforzi che Sky ha spalmato su tutti gli sport alternativi al calcio, dopo la perdita del principale pacchetto di diritti di trasmissione della Serie A che aveva inizialmente preoccupato. Al contrario, qualche settimana fa il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, aveva commentato questo primo anno di svolta in modo assolutamente positivo, non solo per gli ascolti favorevoli, ma per la possibilità di sperare nuove forme di racconto.

Leggi anche Il futuro dello streaming on demand è con la pubblicità? Now ci sta pensando

La programmazione di Sky Sport dedicata al tennis proseguirà anche dopo Wimbledon con gli ATP Masters 1000 di Montreal (dal 7 al 14 agosto), Cincinnati (dal 14 al 21 agosto), Shanghai (dal 9 al 16 ottobre) e Parigi (dal 31 ottobre al 6 novembre) fino alle Nitto ATP Finals, per il secondo anno consecutivo a Torino (dal 13 al 20 novembre), precedute dalle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals (dall’8 al 12 novembre). Inoltre focus anche sul quarto Slam della stagione, gli US Open, trasmessi da Eurosport.