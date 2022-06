Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, Nia Vardalos annuncia l’inizio delle riprese Ci sarà un terzo film de “Il mio grosso grasso matrimonio greco”, ad annunciare le riprese è l’attrice protagonista Nia Vardalos che stavolta sarà anche in veste di regista.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i film più divertenti dei primi Anni Duemila e che ha segnato la commedia americana c'è "Il mio grosso grasso matrimonio greco". Dopo il successo del primo film con protagonisti Nia Vardalos e John Corbett, che ha avuto poi un sequel, a distanza da sei anni dal secondo film, i due attori si trovano nuovamente insieme sul set ad Atene per girare il terzo film di quella che a tutti gli effetti è diventata una saga.

Nia Vardalos protagonista e regista

Ad annunciare le riprese e quindi l'arrivo di un nuovo capitolo della storia è proprio l'attrice Nia Vardalos, che stavolta figura anche in veste di regista e sceneggiatrice. In un video pubblicato su Instagram, ringraziando la produzione del film, ovvero la Playtone, Gold Circle, HBO e Focus, ha rivelato: "Siamo in Grecia impegnati nelle riprese, grazie a tutti voi per i messaggi adorabili e semplicemente per aver aspettato. E indovinate chi è il regista? Sono io!". Una notizia inaspettata che però renderà felici i fan che vent'anni fa hanno amato la prima pellicola e hanno riso insieme alla famiglia più movimentata della Grecia. Al momento non si conoscono molti dettagli in merito a "Il mio grosso grasso matrimonio greco 3" che vedrà tornare i protagonisti, ma non si ha la certezza che vi siano anche gli altri membri del cast. È probabile, però, che possa esserci un omaggio a Michael Constantine, che aveva interpretato il patriarca Gus Portokalos, scomparso l'anno scorso a 94 anni.

Il successo de Il mio grosso grasso matrimonio greco

Il primo film, uscito nel 2002, ebbe un successo strepitoso incassando 380 milioni di dollari, prodotto da Tom Hanks e Rita Wilson. Qui si raccontava la storia di Toula Portolakos, una trentenne di origini greche che vive a Chicago con la sua famiglia, e incontra Ian Miller, un professore di letteratura vegetariano del quale si innamora. Il loro rapporto si evolve fino alla decisione di sposarsi e i due devono fare i conti con la famiglia chiassosa ed esuberante di lei, argomento che verrà affrontato nel secondo film, che ha incassato nel 2016 "solo" 89 milioni di dollari.