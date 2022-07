Un Paso Adelante Next inizia le riprese, l’annuncio di Beatriz Luengo che interpreterà ancora Lola Presto arriverà su Netflix il revival di Un Paso Adelante, Beatriz Luengo, l’attrice che interpreta Lola, ha annunciato che le riprese sono partite: le novità della serie tv spagnola e quali protagonisti “veterani” faranno ancora parte del cast.

A cura di Gaia Martino

La notizia del ritorno di Un Paso Adelante risale allo scorso dicembre quando Atresplayer annunciò che presto la scuola di Carmen Arranz avrebbe riaperto le sue porte, e nuove puntate sarebbero presto arrivate sulla piattaforma streaming Netflix. Beatriz Luengo, la celebre attrice spagnola che interpreta Lola nella serie tv, ha annunciato che sono ufficialmente partite le riprese di UPA Next. Con lei ci saranno anche Monica Cruz e Miguel Angel Munoz, che vestiranno ancora i panni di Silvia e Robert.

Beatriz Luengo: "Lola è tornata"

Sta per arrivare in tv il reboot della storica serie televisiva spagnola, UPA Next ha cominciato le riprese e vedrà, tra i vecchi protagonisti del cast, la ballerina Lola, interpretata da Beatriz Luengo. "Lola è tornata" ha scritto l'attrice spagnola su Twitter e su Instagram, aggiungendo suoi scatti e video in Un Paso Adelante, confermando così che le porte della scuola diretta da Carmen Arranz sono ufficialmente pronte a riaprirsi.

La trama e i protagonisti di UPA Netx

Gli amanti di Un Paso Adelante potranno rivivere le emozioni della scuola di ballo con alcuni dei loro personaggi preferiti: per alcuni di loro il tempo non sembra essere passato, come dimostrano le loro foto ieri e oggi. I nuovi capitoli vedranno ancora protagoniste le vicende che si svilupperanno nella scuola di ballo, con i suoi insegnanti e allievi. Ma chi ritornerà dei "vecchi" attori, oltre Beatriz Luengo che ha diffuso la notizia dell'inizio delle riprese? Il sito spagnolo Marca fa sapere che Miguel Angel Munoz, l'attore che interpretava Robert, si sarebbe convinto a prendere parte al reboot, così come Monica Cruz, l'indimenticabile Silvia, che non dovrebbe mancare. Nessun altro dei veterani come Pablo Puyol, Silvia Marty, Dafne Fernández, Beatriz Rico e Natalia Millán hanno, fino ad ora, confermato il loro ritorno. Si legge che nel cast potrebbe esserci anche Chanel Terrero, una delle protagoniste dell'Eurovision Song Contest 2022 che ha rappresentato la Spagna: fece chiacchierare il commento che Malgioglio fece su lei.