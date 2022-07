Matrimonio a prima vista Italia estate 2022: numero episodi, quando inizia e come vederlo Matrimonio a prima vista estate 2022 sarà diviso in 8 episodi da 60 minuti ciascuno, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. La prima puntata della nuova stagione sarà disponibile su discovery+ dal 15 luglio. L’hashtag ufficiale è #MatrimonioAPrimaVista.

A cura di Redazione Spettacolo

Come vedere Matrimonio a prima vista 2022 estate

Le tre coppie ufficiali di Matrimonio a prima vista estate 2022 inizieranno il loro percorso in streaming il 15 luglio, per poi arrivare in chiaro su Real Time in data da stabilirsi. Il successo di ascolti e l'enorme capacità di engagement del format su tutti i social ha portato la società di produzione a investire nuovamente in un doppio appuntamento annuale, destinato a diventare una tappa fissa per gli appassionati del dating al buio. A seguito dei ricorrenti fallimenti con le precedenti unioni, riusciranno stavolta a trovare sei combinazioni ideali destinate a durare per sempre? Toccherà scoprirlo oggi su Discovery+ per tutti gli abbonati o aspettare l'annuncio della messa in onda in chiaro con il solito appuntamento fisso il mercoledì sera su Real Time.

Matrimonio a prima vista estate 2022: confermato il team di esperti

Dopo il successo delle ultime stagioni e il ritorno sui social, il format di Discovery torna a riempire uno spazio estivo lasciato vuoto dall'assenza di Temptation Island. La modalità di partecipazione è sempre la stessa: migliaia i single che si sono presentati ai casting per essere scelti come partner ideali di uno dei matrimoni al buio. L'obiettivo è quello di sposare uno sconosciuto scelto per loro dal team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach Andrea Favaretto. Una volta diventata una coppia ufficiale, spetterà a ognuna di loro vivere per un mese come marito e moglie e al termine dell'esperimento prendere la decisione di restare sposati oppure di divorziare, entro sei mesi dalla data del matrimonio.