video suggerito

Wimbledon 2025 su Sky e NOW: la programmazione completa dal 30 giugno al 13 luglio Sky conferma l’esclusiva di Wimbledon fino al 2030: oltre 750 ore live, Boris Becker tra i talent e 11 canali dedicati. Dal 30 giugno al 13 luglio la 138esima edizione del torneo di tennis più prestigioso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tennis di altissimo livello ha una casa sicura per i prossimi anni. Sky ha annunciato il rinnovo dell'accordo per la trasmissione esclusiva di Wimbledon, estendendo i diritti fino al quadriennio 2027-2030, oltre alle edizioni già acquisite per il 2025 e 2026. Un investimento che conferma la strategia dell'emittente satellitare di puntare sui grandi eventi sportivi, proprio mentre il tennis italiano vive un momento d'oro con Sinner e Paolini protagonisti assoluti. La 138esima edizione dei Championships, in programma dal 30 giugno al 13 luglio e in onda su Sky e NOW, si preannuncia come un evento televisivo di portata eccezionale, con una copertura che promette di superare ogni precedente edizione per ampiezza e qualità della proposta.

Un arsenal tecnologico senza precedenti

Sky ha messo in campo una macchina produttiva impressionante: 11 canali dedicati, oltre 750 ore di diretta e una squadra di talent che fa invidia a qualsiasi broadcaster mondiale. Il fiore all'occhiello è rappresentato dall'arrivo di Boris Becker, leggenda del tennis e tre volte vincitore proprio a Wimbledon, che porterà la sua esperienza negli studi più importanti del torneo. La proposta tecnica si articola su Sky Sport Tennis per il Centre Court, Sky Sport Arena per i match più interessanti degli altri campi, e sei canali specifici denominati Sky Sport Wimbledon 1-6. Una novità assoluta è rappresentata da Sky Sport Mix con "Diretta Wimbledon", una sorta di "Tutto Wimbledon Minuto per Minuto" che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro seguendo i momenti più salienti.

La squadra dei sogni tra ex campioni e nuovi volti

Sky ha assemblato un dream team di commentatori ed esperti che rappresenta il meglio del tennis italiano e internazionale: oltre a Boris Becker, leggenda del tennis, c'è Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e storico allenatore di Roger Federer, si occuperà dell'analisi tecnica e strategica. Paolo Bertolucci, icona della Coppa Davis 1976, presterà la sua voce alle telecronache più prestigiose. Il tocco femminile è garantito da Flavia Pennetta, campionessa degli US Open 2015, e da Renzo Furlan, fresco di collaborazione con Jasmine Paolini, che portano prospettive diverse e complementari nell'analisi del gioco. La squadra si completa con nomi collaudati come Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Tre gli inviati a Londra – Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti – pronti a catturare ogni sfumatura dell'atmosfera unica dei Championships, dai retroscena del warm-up alle emozioni post-partita.

L'offerta Sky non si limita alla mera trasmissione delle partite. Sky Tennis Show, condotto da Eleonora Cottarelli, accompagnerà ogni giornata a partire dalle 14, mentre dallo Studio 2 di Milano arriveranno analisi tecnologiche all'avanguardia grazie alla realtà virtuale e al Sky Sport Tech.

Su Sky Sport 24, due edizioni quotidiane dedicate – "Il tennis è servito" alle 13 e "Wimbledon Today" alle 18 – terranno aggiornati gli appassionati, mentre "The Insider – Wimbledon" offrirà uno sguardo ironico e originale dietro le quinte del torneo. Prosegue inoltre "Tennis Heroes – Panatta & Bertolucci", la produzione originale che il 27 giugno dedicherà la terza puntata alla storica rivalità tra Pete Sampras e Andre Agassi, raccontata con il tipico mix di tecnica e filosofia che caratterizza il duo.

La programmazione completa di Wimbledon su Sky

Dal 30 giugno al 6 luglio (Prima settimana)

Sky Sport Tennis: Studio alle 11.45, dirette dalle 12 e 14.30, Sky Tennis Show alle 14 e 22, The Insider alle 22.30

Sky Sport Arena: Dirette dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6: Copertura continuativa dalle 12 alle 22

7-11 luglio (Quarti e semifinali)

8 luglio: Primi quarti maschili e femminili con programmazione dedicata

9 luglio: Completamento quarti con focus sui match serali

10 luglio: Semifinali femminili dalle 14.30 e 16.30

11 luglio: Semifinali maschili dalle 14.30 e 17.30

Weekend finale (12-13 luglio)

Sabato 12: Finale doppio maschile (ore 14) e finale singolare femminile (ore 17)

Domenica 13: Finale doppio femminile (ore 14) e finale singolare maschile (ore 17)