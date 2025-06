Record storico di ascolti per Sinner contro Alcaraz, oltre 5 milioni per la finale e quasi il 40% di share

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

La finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz segna un punto di non ritorno per il tennis in Tv. La partita fa segnare un record storico di ascolti di proporzioni gigantesche, che Discovery rivendica con forza. Il match, trasmesso domenica 8 giugno, dalle ore 15:00 in chiaro sul NOVE, e in simulcast su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ è stato seguito complessivamente da oltre 5 milioni di spettatori e con il 38% di share sul pubblico totale è il programma più visto di sempre del portfolio WBD.

Gli ascolti della finale del Roland Garros

La partita, dalla durata monstre di oltre 5 ore e 28 minuti (la finale più lunga della storia del Roland Garros), ha avuto un picco d’ascolto di 7,3 milioni di spettatorie e picco di share del 44,4%.

Warner Bros. Discovery rivendica un legittimo record storico per questo evento, il primo trasmesso in chiaro senza l'interferenza di un pesante fuso orario, come poteva essere stato per la finale degli Australian Open e, ancor prima, per quella degli US Open trasmessi da SuperTennis, cui aveva preso parte lo stesso Jannik Sinner. Per l'emittente si registra un altro record nelle 24 ore sia per quel che riguarda i canali Nove ed Eurosport che registrano rispettivamente il 24% di share, il 12,7% (Nove come terzo canale nazionale) e il 5,3% (Eurosport 5° canale nazionale) di share sul pubblico totale.

La scelta di Discovery di trasmettere la partita in chiaro

Numeri che non potranno far altro che aumentare l'interesse potenziale per il tennis nei prossimi mesi ed esercitare una pressione ancora maggiore sul tema della trasmissione in chiaro delle finali Slam, che continua ad essere una questione pendente. Anche in questo caso è stata Discovery, di sua sponte, a scegliere di mandare in onda anche sul Nove la finale tra Sinner e Alcaraz, che non è ancora automatisma per legge, visto che le finali Slam non sono ancora nell'elenco degli eventi di rilevanza nazionale per i quali si predispone la trasmissione in chiaro. I numeri di domenica 8 giugno fanno pensare che, invece, sia così.