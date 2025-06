Sinner-Alcaraz in TV in chiaro, la finale del Roland Garros può essere visibile gratis: su che canale

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Sarà tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz la finale del Roland Garros 2025, dopo che i primi due tennisti della classifica mondiale hanno eliminato nelle semifinali del torneo di Parigi rispettivamente Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Partita attesissima, rivincita della recente finale di Roma, che potrebbe far mettere in cascina al 23enne altoatesino mezzo Grande Slam, avendo vinto già lo scorso gennaio l'Australian Open. E proprio il torneo di Melbourne è il precedente che fa ben sperare circa la trasmissione in TV in diretta in chiaro del match tra Sinner e Alcaraz, che si giocherà domenica alle ore 15.

Sinner-Alcaraz in diretta TV in chiaro: perché è probabile che la finale del Ronald Garros sia visibile a tutti

Anche nel caso dell'Australian Open, Discovery era titolare, così come adesso per il Roland Garros, dei diritti integrali di trasmissione del torneo e – pur non essendo obbligata per legge – aveva deciso di rendere la partita tra Sinner e Zverev visibile gratis in chiaro per tutti e non per i soli abbonati, come sarebbe stata invece tramite i canali Eurosport disponibili a pagamento nei vari bouquet Sky, DAZN, Timvision, Amazon Prime Video (via Discovery+) e Now TV.

Su quale canale del digitale terrestre può andare in chiaro Sinner-Alcaraz

Anche adesso che Sinner è arrivato in finale al Roland Garros, l'intenzione di Discovery sarebbe la stessa, ovvero di trasmettere la partita con Alcaraz anche in chiaro, previo ottenimento del nullaosta (come avvenuto per l'Australian Open) degli operatori di cui sopra, che pagano Warner Bros per poter inserire quel prodotto nel proprio pacchetto. Nel caso in cui ci sia il via libera, ipotesi che al momento appare molto probabile, la finale di Parigi tra Sinner e Alcaraz sarà trasmessa in diretta in chiaro ancora sul canale NOVE del digitale terrestre: appuntamento per tutti domenica alle 15.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dopo la finale di Roma vinta dallo spagnolo

La normativa attuale non obbliga alla trasmissione in chiaro: sarebbe una libera iniziativa di Discovery

Al momento non c'è ancora l'obbligo di legge per la trasmissione in chiaro delle finali (e ovviamente delle semifinali, come anche vorrebbe il presidente della Federtennis Binaghi) dei tornei del Grande Slam quando è presente un giocatore italiano. L'iniziativa di Discovery dunque non è obbligata, visto che la fattispecie in questione non rientra nella "lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro", contenuta in una delibera dell'AGCOM di parecchi anni fa e tuttora in vigore nella medesima formulazione originale.

Per quanto riguarda il tennis, infatti, nel documento si citano "la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani". Una casistica in cui dunque non ricade la finale del Roland Garros, pur essendo presente un tennista italiano. In attesa che l'elenco venga aggiornato, ci si deve dunque affidare alla libera iniziativa dei detentori dei diritti di trasmissione dei tornei, come auspicabilmente potrebbe accadere per la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz.