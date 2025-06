Sinner si prende la finale del Roland Garros contro un super Djokovic: “Cercavo di non pensarci”

video suggerito

Sarà ancora Sinner-Alcaraz, sarà ancora la finale dei sogni al Roland Garros. Jannik ha battuto anche un coriaceo Novak Djokovic in una semifinale molto intensa, che il numero uno del mondo ha portato a casa con il risultato di 6-4, 7-5, 7-6. Un match che per lui aveva un sapore speciale, come confermato anche dalla vigilia carica di "tensione". Lo ha raccontato lo stesso Sinner subito dopo il trionfo.

Per prendersi l'ultimo atto del Roland Garros infatti l'azzurro ha dovuto superare un Djokovic versione deluxe. Sinner era consapevole di cosa l'attendeva e infatti ha parlato così della preparazione al confronto: "Ha raggiunto tanti quei risultati, è il migliore nella storia del nostro sport e affrontarlo qui è fantastico. Cerchi di non pensarci prima di scendere in campo, senti la tensione sai quello che stai per affrontare ma ho cercato di prepararmi nel migliore modo possibile. Affrontando le situazioni in campo.

Sinner parte contratto, poi si scioglie con Djokovic

Che Jannik Sinner sentisse particolarmente il match lo si è capito dal suo essere inizialmente un po' contratto. Questo non gli ha impedito però di rispondere colpo su colpo a un Djokovic aggressivo, strappandogli il servizio alla seconda occasione. Il numero uno al mondo, nonostante una prima di servizio sempre sotto al 50%, è riuscito a portare a casa il primo set, mettendo la sfida sui binari giusti. La qualità principale di Jannik? L'aver fatto sembrare facili cose molto complicate.

Battaglia nel secondo set, finale intenso e la spunta Sinner

Il secondo set è stato una battaglia, con un Novak Djokovic capace di reggere l'urto della pressione da fondo di Sinner, costringendolo a giocare al massimo. Il finale poi è stato intensissimo: Jannik è stato il primo a breakkare, incassando però poi il controbreak di Nole. Nel game successivo, bravo l'azzurro a crederci anche quando era sotto 40-15, per un nuovo e questa volta decisivo scippo del servizio. Finalmente sono arrivati due ace ad aiutare Sinner, che ha rimesso la chiesa al centro del villaggio portandosi sul doppio vantaggio nel conto dei set.

Copione molto simile nel terzo set, con Djokovic che ha dimenticato il dato anagrafico e ha tenuto botta dall'inizio alla fine portandosi anche in due occasioni ad un punto dal vincere il parziale. Bravo Jannik a resistere, con il servizio ad aiutarlo proprio nei momenti difficili. Alla fine tutto si è concluso al tie-break dove il pressing del numero uno al mondo è diventato asfissiante. Game, set, match e finale del Roland Garros.