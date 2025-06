Sinner-Djokovic al Roland Garros, la semifinale in diretta: in palio la finale contro Alcaraz.

Jannik Sinner sfida oggi Novak Djokovic sul Court Philippe Chatrier nella semifinale del Roland Garros. In corso il primo set. Chi vince in finale affronta Alcaraz che ha superato Musetti, ritiratosi nel quarto set. Dopo aver regolato in tre set Alexander Bublik nei quarti di finale, il numero uno del mondo affronterà ora il campione serbo, attualmente numero 5 del ranking ATP, reduce da una vittoria solida contro Alexander Zverev. Sinner e Djokovic si conoscono molto bene: in otto precedenti, il bilancio è perfettamente in parità sul 4-4. La sfida sarà trasmessa in diretta su Eurosport, disponibile per gli abbonati sia su Sky che su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, sarà visibile su DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+, sempre tramite abbonamento attivo.

4 minuti fa 19:33 Break di Sinner! 3-2 su Djokovic e prima svolta del match Break di Sinner che strappa il servizio a Novak Djokovic e si porta sul 3-2, con la possibilità di allungare. Disappunto da parte del serbo, molto deluso. Jannik sta aumentando i giri. A cura di Marco Beltrami 9 minuti fa 19:28 Djokovic in forcing, ma Sinner c'è: 2-2 Inizio senza scossoni e palle break. Djokovic in forcing prova a mettere pressione a Sinner che risponde colpo su colpo. 2-2 e nessuno scossone, con il vento ancora a farla da padrone. A cura di Marco Beltrami 19 minuti fa 19:18 Sinner-Djokovic 1-1: inizio condizionato dal vento Vento forte sul campo Philippe Chatrier, con Djokovic che ha servito per primo concedendo solo un punto all'azzurro. Per Sinner invece turno di battuta a zero. Grande autorità. 1-1 e si parte in equilibrio. A cura di Marco Beltrami 32 minuti fa 19:05 La diretta live di Sinner-Djokovic al Roland Garros Tutto pronto sul campo Philippe Chatrier del Roland Garros. Sinner e Djokovic sono entrati e dopo il riscaldamento daranno il via alle ostilità. Si apre il sipario sulla seconda semifinale. Che lo spettacolo abbia inizio. A cura di Marco Beltrami 47 minuti fa 18:50 Quando si gioca la finale dello slam di Parigi La finale del torneo maschile del Roland Garros è in programma domenica 8 giugno. La sfida tra Sinner o Djokovic e Alcaraz è in programma non prima delle 15 sul campo Philippe Chatrier. Chiuderà lo Slam, visto che sabato ci sarà quella femminile tra Sabalenka e Gauff. A cura di Marco Beltrami 55 minuti fa 18:42 Errani e Paolini demoliscono Andreeva e Shnaider: sono in finale al Roland Garros Errani e Paolini tornano in finale di doppio al Roland Garros! Le azzurre sfideranno Danilina e Krunic nell'ultimo atto del torneo. Prova impressionante delle azzurre che hanno rifilato 6-0, 6-1 a Shnaider-Andreeva. A cura di Marco Beltrami 57 minuti fa 18:40 Chi vince tra Sinner e Djokovic affronta Alcaraz in finale Sinner e Djokovic conoscono già l'avversario che troveranno in finale. Si tratta del campione in carica Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha battuto Lorenzo Musetti che si è ritirato in avvio di quarto set. Carlitos ha già dichiarato che non si perderà il match tra l'azzurro e il serbo. A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 18:30 A che ora gioca Sinner contro Djokovic: l'orario L'orario di Sinner-Djokovic è definito da tempo. La seconda semifinale del Roland Garros inizierà non prima delle 19. Difficilmente il fischio d'inizio cambierà, visto che la prima semifinale è finita da tempo con il ritiro di Musetti. A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 18:15 I precedenti tra Sinner e Djokovic Djokovic e Sinner si sono incrociati 8 volte in carriera, con un bilancio perfettamente equilibrato: 4 successi ciascuno. L’ultimo confronto risale agli Australian Open 2024, quando Jannik ha firmato una vittoria memorabile in semifinale, interrompendo la straordinaria striscia di 33 vittorie consecutive del serbo a Melbourne. Prima di allora, Sinner aveva già ottenuto affermazioni significative nel girone delle ATP Finals di Torino e nella semifinale di Coppa Davis. Tre affermazioni consecutive, dunque, per l’azzurro. Curiosamente, non si sono mai affrontati prima al Roland Garros: quello in programma sarà il loro primo duello sulla terra rossa di Parigi. A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 18:00 Dove vedere Sinner-Djokovic in tv oggi al Roland Garros Aggiungiamo link al pezzo tv La partita tra Sinner e Djokovic sarà visibile in diretta su Eurosport, disponibile per gli utenti abbonati attraverso le piattaforme Sky e DAZN. Non è prevista una trasmissione in chiaro. Per quanto riguarda lo streaming, l’incontro sarà accessibile su Sky GO, DAZN e Discovery+, ma soltanto per chi possiede un abbonamento attivo. A cura di Marco Beltrami