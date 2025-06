Alcaraz elegante con Musetti, poi si accende per Sinner-Djokovic: “La vedo, voglio capire tutto”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Roland Garros. Lorenzo Musetti, dopo averlo "spaventato" vincendo un grande primo set con il suo super tennis, si è arreso a un infortunio muscolare in avvio di quarto set, dopo aver perso il secondo e il terzo. Lo spagnolo, che ora aspetta uno tra Sinner e Djokovic, è apparso sinceramente dispiaciuto per l’esito del match e non ha nascosto l’amarezza. Avrebbe decisamente preferito battere un Musetti in piena forma.

Alcaraz dispiaciuto per Musetti, spende bellissime parole per lui

Prima ha applaudito Musetti al momento dell’uscita dal campo, poi ha mantenuto un profilo molto basso. Grande rispetto per l’avversario italiano, messo fuori gioco da un infortunio alla gamba: "Vincere così non è piacevole. Lorenzo ha fatto una stagione fantastica sulla terra, è uno dei pochi ad aver ottenuto certi risultati negli ultimi 30 anni. Credo sia stato il quinto a riuscirci. Gli auguro il meglio, spero possa recuperare in fretta e tornare presto a regalarci il suo tennis".

La difficoltà dei primi set è la conferma della grande partita disputata da Musetti. Alcaraz non lo nasconde: "Primi due set durissimi, potevo breakkarlo nel primo ma non ho sfruttato le occasioni. Stava giocando un gran tennis e, dopo aver vinto il secondo, ho provato un po’ di sollievo. Dovevo spingerlo al limite, essere aggressivo e impedirgli di giocare il suo tennis. Poi ho ritrovato calma e chiarezza, e ho iniziato il terzo set giocando un ottimo tennis".

Alcaraz e la partita tra Sinner e Djokovic

Chiuso il capitolo Musetti, Alcaraz guarda con interesse alla seconda semifinale tra Djokovic e Sinner. Carlos non si nasconde e si accende: "La vedrò? Sicuro, non me la perdo. È una delle sfide più belle che possiamo avere: Sinner contro Djokovic. Sono un grande fan del tennis, me la godrò come tutti. Sarà uno spettacolo e una bellissima partita. Cercherò anche di cogliere qualcosa dal punto di vista tattico in vista di domenica".

Quel che è certo è che Alcaraz si sente pronto per il gran finale: "Sto alla grande. Sono state tre settimane intense e ho ancora un passo da fare. Mi sembra di giocare bene, sono in fiducia e tutto quello che mi resta da dare lo darò domenica. Penso di aver giocato un buonissimo torneo, ora è il momento di dare tutto".