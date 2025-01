video suggerito

Sinner-Zverev in chiaro in TV, la finale Australian Open sarà visibile a tutti: canale e orario La finale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà trasmessa in chiaro in TV sul canale NOVE del digitale terrestre: Discovery, pur non essendo obbligata a farlo, ha deciso di dare l’opportunità a tutti i tifosi italiani di assistere all’attesissimo match del campione azzurro. Appuntamento alle 9:30 di domenica mattina. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

È passato un anno e Jannik Sinner è di nuovo in finale all'Australian Open, dove domenica mattina, alle 9:30 ora italiana (le 19:30 di Melbourne), affronterà il tedesco Alexander Zverev: è la sfida tra i primi due giocatori al mondo, il meglio del meglio che il tennis oggi possa offrire, al netto dei grandi rivali del campione azzurro Alcaraz e Djokovic. Sinner proverà a fare il bis dopo il trionfo del 2024 su Daniil Medvedev, potendo contare sul tifo dell'Italia intera. E c'è una bella notizia per chi non dispone di un abbonamento per vedere il canale a pagamento Eurosport, che trasmette il torneo in esclusiva: tutti potranno assistere in diretta alla finale del primo Slam stagionale, visto che la finale dell'Australian Open con Sinner sarà visibile in chiaro in TV sul digitale terrestre al canale NOVE.

Dove vedere in TV in chiaro la finale tra Sinner e Zverev dell'Australian Open

I diritti di trasmissione per l'Italia dell'Australian Open appartengono a Discovery, che – pur non essendo obbligata – ha deciso di sua iniziativa di diffondere la finale in diretta in chiaro tramite il proprio canale del digitale terrestre NOVE, oltre che – come accaduto per tutto il torneo – a pagamento su Eurosport, canale disponibile nei vari pacchetti Sky, DAZN e NOW, nonché sulle app proprietarie Eurosport player e Discovery+.

Sembrava che la finale dell'Australian Open anche stavolta, così come accaduto per quella dello scorso anno, non potesse essere trasmessa in diretta in chiaro, sia per la legittima volontà dei detentori dei diritti di tutelare i propri interessi, sia per un ostacolo fondamentale, rappresentato dalla presenza al tavolo anche di Sky, che detiene i diritti non esclusivi avendo Eurosport nel proprio bouquet sportivo a pagamento. La svolta è arrivata quando Sky ha annunciato – nella serata di venerdì – di aver concesso a Warner Bros. Discovery la possibilità di trasmettere in chiaro la finale dell'Australian Open tra Sinner e Zverev sul canale NOVE.

Ovviamente, oltre alla trasmissione in chiaro sul NOVE del digitale terrestre, il match di Melbourne sarà visibile anche sul canale Eurosport, disponibile nei pacchetti dei vari network a pagamento, da Sky e DAZN a NOW, oltre che visibile tramite Eurosport player e Discovery+. La telecronaca sarà della collaudata coppia formata da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.