Sinner-Medvedev in chiaro in diretta TV: la finale Australian Open potrebbe essere visibile a tutti La finale dell'Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev potrebbe essere trasmessa in diretta in chiaro domenica mattina, su un canale del digitale terrestre.

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner è il primo tennista italiano nella storia a raggiungere la finale dell'Australian Open e può diventare il terzo a vincere un titolo del Grande Slam nel singolare maschile dopo Nicola Pietrangeli, che trionfò al Roland Garros nel 1959 e nel 1960, e Adriano Panatta, che si impose sempre Parigi nel 1976. Domenica mattina, alle ore 9:30 italiane, quando a Melbourne inizierà la serata, il 22enne campione azzurro affronterà nell'atto conclusivo del torneo australiano Daniil Medvedev. Una finale attesissima da tutta Italia che potrebbe essere trasmessa eccezionalmente in TV in diretta in chiaro: Discovery che ne detiene i diritti sta valutando la cosa.

Sinner arriva in finale avendo perso solo un set in tutto il torneo, nella meravigliosa semifinale vinta contro Djokovic, mentre Medvedev ha dovuto compiere un'autentica impresa risalendo dalla fossa di due set a zero sotto nella sua partita contro Zverev. L'Italia sportiva non vede l'ora di assistere alla sfida tra i due e potrebbe farlo pur non avendo nessun abbonamento TV (Sky via satellite) o streaming (Now, DAZN, Tim Vision e Prime). Discovery possiede i diritti di trasmissione dell'Australian Open e secondo quanto appreso da LaPresse sta pensando all'opportunità di diffondere il match in chiaro tramite il proprio canale Nove, presente sul digitale terrestre.

Si tratterebbe di un'iniziativa cui Discovery non è obbligata, visto che la fattispecie non rientra nella "lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro", contenuta in una delibera dell'AGCOM. Per quanto riguarda il tennis, infatti, nel documento si citano "la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani". Una casistica in cui dunque non ricade la finale dell'Australian Open, pur essendo presente un tennista italiano, e tuttavia c'è un precedente identico abbastanza recente, quando nel 2021 Sky decise di trasmettere in chiaro su TV8 (canale dello stesso broadcaster) la finale di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

L'ostacolo alla diffusione in diretta in chiaro di Sinner-Medvedev sarebbe rappresentato dalla presenza al tavolo della vicenda non solo di Discovery, ma anche delle piattaforme in streaming che hanno acquistato i diritti non esclusivi, vale a dire Now, DAZN, Tim Vision e Prime. Al momento la programmazione resta quella abituale a pagamento, ovvero su Eurosport 1 e Discovery+ nelle piattaforme dove sono visibili questi canali.

L'esultanza di Jannik Sinner dopo aver fatto l'ultimo punto contro Djokovic

Sulla questione si è pronunciato Paolo Bertolucci, oggi apprezzato telecronista di Sky, intervenendo ai microfoni di Radio Rai per perorare la causa della trasmissione in chiaro del match tra Sinner e Medvedev: "La finale dell'Australian Open dovrebbe essere mandata in chiaro, è uno di quegli eventi che dovrebbero vedere tutti. Se la trasmettesse Discovery sul canale Nove, sarebbe bellissimo". A breve ne sapremo di più.