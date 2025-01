video suggerito

Quando gioca Sinner in finale con Zverev agli Australian Open: data e orario dell’incontro di tennis La finale degli Australian Open 2025 tra Sinner o Shelton e Zverev si giocherà domenica 26 gennaio alle 9:30 ora italiana. L’incontro non si potrà seguire in diretta TV in chiaro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora 48 ore e si chiuderanno gli Australian Open, primo torneo del Grande Slam nel 2025. Jannik Sinner, in caso di vittoria contro Ben Shelton, affronterà in finale Alexander Zverev, qualificatosi dopo il ritiro di Djokovic nella prima semifinale. La finale si giocherà sul campo della Rod Laver Arena domenica 26 gennaio e non inizierà prima delle 9:30 ora italiana. Sinner va a caccia del bis dopo il trionfo dello scorso anno, ottenuto in cinque set su Medvedev.

Finale Australian Open 2025: data e orario della partita di tennis

La finale maschile degli Australian Open si giocherà domenica 26 gennaio quando in Italia sarà mattina. Sulla Rod Laver Arena non si comincerà prima delle 9:30 ora italiana, le 19:30 locali. Un tempo non era così. Anche la finale si giocava in piena notta. Ma ragioni televisive hanno portato allo spostamento dell'orario, che è eccellente per gli appassionati europei. La finale la giocheranno Alexander Zverev contro uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

Dove vedere Sinner/Shelton-Zverev, la finale degli Australian Open in TV e streaming

La finale degli Australian Open tra Sinner o Shelton e Zverev sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva da Eurosport, a partire dalle ore 9:30. Eurosport è un canale a pagamento visibile in TV e streaming su diverse piattaforme: Sky, NOW, DAZN e Discovery+. La finale non sarà trasmessa in chiaro.

Sinner/Shelton e Zverev, chi gioca la finale degli Australian Open 2025

Jannik Sinner giocherà la finale a Melbourne per il secondo anno consecutivo in caso di successo su Shelton. Un percorso quasi perfetto quello dell'italiano, che ha lasciato per strada un set con Schoolkate nel secondo turno e uno con Holger Rune negli ottavi. Con il danese ha accusato anche dei problemi fisici. Nei quarti ha spazzato via de Minaur, poi la semifinale con Shelton.

Alexander Zverev ha dato prova di maturità, ed era ora. Da testa di serie numero 2 ha avuto un tabellone comodo in avvio, poi ha perso un set con Humbert e Paul, prima di vincere la semifinale con Djokovic dopo il ritiro del serbo. Per lui questa è la terza finale Slam, le precedenti due le ha perse.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sono sei i precedenti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, che ne ha vinti ben quattro. Il tedesco, numero 2 della classifica ATP, è in vantaggio, ma ha perso l'ultimo scontro, quello disputato nelle semifinali del 1000 di Cincinnati dove Jannik si impose al termine di un'autentica battaglia con il punteggio di 7-6 5-7 7-6.