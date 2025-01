Sinner-Shelton LIVE agli Australian Open, risultato in diretta: Djokovic si ritira, Zverev in finale

Jannik Sinner si gioca l'accesso alla finale degli Australian Open 2025: il numero 1 al mondo e campione in carica oggi affronta Ben Shelton nella semifinale dello Slam di Melbourne. Il vincente se la vedrà con Zverev, primo finalista dopo il ritiro di Djokovic. Il bilancio nei 5 precedenti è nettamente in favore del tennista italiano in vantaggio per 4-1 sullo statunitense che ha cominciato il torneo da numero 20 del ranking ATP. L'orario di inizio della partita è fissato per le ore 9:30 e la si può vedere in diretta TV e live streaming su Eurosport 1 su Sky, DAZN e Discovery+.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

08:32 Il tabellone di Sinner agli Australian Open 2025 Jannik Sinner tra un'ora scenderà in campo contro Shelton per la seconda semifinale degli Australian Open 2025, dopo quella tra Zverev e Djokovic dalla quale è uscito il primo finalista. Per arrivare al penultimo atto del torneo il numero uno del mondo ha avuto un percorso netto in tabellone battendo Jarry all'esordio, sbarazzandosi poi nei turni successivi di Schoolkate, Giron, Rune e De Minaur. A cura di Michele Mazzeo 08:17 Chi è Ben Shelton, l'avversario di Sinner oggi L'avversario che oggi Jannik Sinner si troverà di fronte nella semifinale degli Australian Open 2025 è il 22enne statunitense Ben Shelton. Figlio d'arte (il padre Bryan, che è anche il suo coach, è stato un tennista professionista di buon livello a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90), ha cominciato a giocare a tennis all'età di 12 anni e nel 2022 diventa un tennista professionista. Quella odierna per lui sarà la seconda semifinale della carriera in un torneo del Grande Slam dopo quella centrata agli US Open del 2023. Due i titoli messi in bacheca nel circuito maggiore: l'ATP 500 di Tokyo nel 2023 e l'ATP 250 di Houston nel 2024. Il suo best ranking è la 13ª posizione raggiunta nell'agosto dello scorso anno. A cura di Michele Mazzeo 08:08 Djokovic si ritira ed esce tra i fischi, Zverev lo difende e vola in finale È Zverev il primo finalista degli Australian Open. Il tennista tedesco dopo aver vinto il primo set al tie-break ha approfittato del ritiro di Djokovic per infortunio. Il serbo è uscito tra i fischi del pubblico che avrebbe voluto una battaglia. Proprio Sascha che ora aspetta il vincente di Sinner e Shelton ha preso le difese di Nole, dando una lezione ai tifosi con il suo discorso. A cura di Marco Beltrami 08:02 Sinner-Shelton, a che ora inizia Oggi Jannik Sinner e Ben Shelton si affrontano per assicurarsi un posto in finale agli Australian Open 2025. L'incontro è in programma come primo della sessione serale e dunque inizia alle ore 9:30 (ora italiana). A cura di Michele Mazzeo 08:01 Sinner-Shelton, i precedenti Oggi sarà la sesta volta che Jannik Sinner e Ben Shelton si affrontano in un match del circuito ATP. Nei cinque precedenti per ben quattro volte ad avere la meglio è stato il tennista italiano mentre lo statunitense si è imposto in una sola occasione, vale a dire la prima volta che si sono incrociati (negli ottavi di finale del torneo di Shanghai, in Cina, nel 2023). Da quella volta l'attuale numero uno del mondo non solo ha sempre vinto contro l'americano classe 2002 ma lo ha fatto sempre senza concedere neppure un set. A cura di Michele Mazzeo 08:00 Sinner-Shelton oggi agli Australian Open, dove vedere la partita di tennis in TV e streaming: la diretta Jannik Sinner e Ben Shelton scenderanno in campo oggi alle ore 9:30 sulla Rod Laver Arena di Melbourne per la semifinale degli Australian Open 2025. Sinner-Shelton è un'esclusiva di Eurosport, canale che possono vedere gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming live del match possibile con SkyGo, NOW, DAZN e il player di Eurosport. Non ci sarà invece la diretta in chiaro. A cura di Michele Mazzeo