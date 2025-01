video suggerito

Sinner-Shelton agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere i quarti in TV e streaming Sinner-Shelton è la semifinale degli Australian Open 2025 in programma venerdì 24 gennaio, in orario ancora da definire. In palio la finale contro Djokovic o Zverev. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna in campo contro Ben Shelton per la semifinale degli Australian Open. Dopo la vittoria in scioltezza su De Minaur, il numero uno al mondo affronta l'americano attuale 20° del ranking ATP che ha superato Sonego. La partita è in programma venerdì 24 gennaio, in orario ancora da definire. In palio la finale dello Slam australiano contro il vincente di Djokovic-Zverev. Sinner e Shelton si sono affrontati 5 volte in carriera, con 4 successi per il tennista azzurro e uno dell'americano. Diretta TV su Eurosport, Sky, DAZN e streaming su Eurosport, DAZN, Sky Go, NOW e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner agli Australian Open con Shelton: orario e programma

Sinner gioca contro Shelton venerdì 24 gennaio in orario ancora da definire. La seconda semifinale, dopo quella tra Zverev e Djokovic, è in programma sul centrale dell'impianto degli Australian Open, la Rod Laver Arena. Il programma prevede che questa partita segua quella del tabellone femminile e non dovrebbe iniziare dunque in ritardo.

Sinner-Shelton, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Shelton in TV? La semifinale degli Australian Open si potrà seguire in diretta su Eurosport, disponibile sulle piattaforme DAZN e Sky, per i rispettivi abbonati. La partita tra Sinner e Shelton si potrà vedere anche in streaming. Diretta su Eurosport player, su DAZN e Sky Go, NOW e Discovery+ tutti servizi a pagamento e disponibili dunque per gli abbonati. Nessuna possibilità dunque di vedere il match in chiaro.

I precedenti tra Sinner e Shelton

Sinner e Shelton si sono già affrontati cinque volte in carriera. Il numero uno del mondo ha superato quattro volte l’attuale numero 20, che si è imposto in una sola occasione. Il primo incrocio risale al Masters Shanghai del 2023 con l’americano che al termine di un match teso s’impose in tre set. Poi poker di vittorie per Sinner, tre l’anno scorso a Indian Wells, Wimbledon e la rivincita a Shanghai.