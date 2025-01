video suggerito

Sinner devastante con De Minaur è in semifinale, show con Courier: "Mi guardi e mi prendi in giro?" Jannik Sinner è in semifinale agli Australian Open. Il numero 1 ATP sfiderà Shelton. Dopo il successo con de Minaur ha fatto un piccolo show nell'intervista con Jim Courier.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è in semifinale agli Australian Open. La partita dei quarti con Alex de Minaur non ha avuto storia. Tre set a zero e decimo successo in dieci confronti di Sinner contro l'australiano. Jannik continua la sua difesa del titolo e sfiderà venerdì in semifinale Ben Shelton, che ha vinto un lottatissimo incontro con Lorenzo Sonego.

Sinner batte de Minaur ed è in semifinale

La difesa del titolo continua e in grande stile per Sinner, che dopo aver passeggiato con de Minaur si è qualificato per le semifinali. Nell'intervista con Jim Courier ha parlato della partita con l'australiano: "Oggi sentivo tutto, in giornate come queste, ottieni subito il break a inizio di ogni set, ed è tutto più facile. Ci conosciamo bene io e Alex, partite come queste possono anche cambiare rapidamente se cali di un attimo. Sono molto soddisfatto della mia prestazione".

Poi ha ringraziato il pubblico australiano, che parteggiava per il giocatore di casa: "So che eravate qui in tanti per lui, siete stati molto sportivi, l'atmosfera è stata straordinaria".

Jannik spiega cosa ha fatto dopo il match con Rune

Sinner ha parlato anche di quanto ha fatto nel giorno tra i match con Rune e de Minaur. Ha recuperato dopo i problemi fisici accusati nell'ottavo con il danese: "Ieri è stata una giornata tranquilla, ho palleggiato una quarantina di minuti con i miei allenatori. Dal punto di vista generale, soprattutto quando sei giovane recuperi molto in fretta. A me piace molto dormire, ho cercato di riposare il più possibile, riposare, rilassarmi ed essere pronto".

La gag tra Sinner e Courier

Con Courier ha un eccellente feeling. Big Jim, lo chiamavano così quando era numero 1 al mondo, sta sempre al gioco ha la battuta pronta e quando sente ‘quando sei giovane recuperi molto in fretta' gli dice: "Ma cosa fai mi prendi in giro?". Sinner sorride dice, che lui in realtà guarda anche il suo staff, poi simpaticamente dice: "Non sono il massimo come persona da intervistare".

Spiegando la routine pre Sinner-de Minaur ha ringraziato il suo staff: "Ho un team forte che mi aiuta, il loro apporto è fenomenale. Mi sono svegliato bene, ho scritto subito ‘sono pronto' alla partita di oggi. Ho provato a stare a letto il più possibile, ho mangiato le cose giuste. E ho fatto le cose giuste per sentire bene la palla".

Sinner ha commentato anche il match tra Djokovic-Alcaraz

Infine due battute su Djokovic-Alcaraz, giocata martedì, e sulla semifinale con Shelton, uscito vittorioso da una partita splendida con Sonego: "Partita straordinaria quella tra Novak e Carlos. Peccato che sia arrivata così presto. La loro è la rivalità migliore che c'è nel tennis".